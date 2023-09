Un annu fà, u desk Well + Being di u Washington Post hà iniziatu a so missione di furnisce cunsiglii basati in a scienza per una salute ottima. Cù un focusu nantu à a nutrizione di u corpu, a mente è e relazioni, u desk hà u scopu di facultà i lettori à fà scelte infurmate nantu à a so salute. Cum'è una celebrazione di questa tappa, una selezzione di i so megliu cunsiglii per vive bè ogni ghjornu hè stata curata.

Un tali cunsigliu sfida l'idea chì 10,000 60 passi per ghjornu hè u standard d'oru per l'attività fisica. Gretchen Reynolds, a columnista daretu à "Your Move", suggerisce chì ùn ci hè nunda di magicu annantu à stu numeru particulare. A nova ricerca indica chì per l'individui sottu 8,000, i più grandi benefici ponu esse ottenuti cù un numeru di passi ogni ghjornu chì varieghja da circa 10,000 60 à 6,000 8,000. Per quelli di più di XNUMX anni, u limitu era ligeramente più bassu, cù u puntu dolce per u risicu di mortalità ridutta chì cascava trà XNUMX è XNUMX passi.

In vista di sta rivelazione, Well+Being offre sette cunsiglii per i contatori di passi. Questi cunsiglii miranu à aiutà l'individui à seguità i so passi in modu efficace è à incorpore più attività fisica in a so vita di ogni ghjornu. I suggerimenti includenu stabilisce obiettivi raggiungibili, aumentendu gradualmente u numeru di passi, è utilizendu tecnulugia cum'è pedometri o trackers di fitness. Seguendu sti cunsiglii, l'individui ponu ottimisà u so benessiri fisicu senza sentenu sopraffatti da un scopu elevatu di conte di passi.

Hè impurtante di ricurdà chì u benessiri cumprendi più cà a salute fisica. Priuritàndu u benessere olisticu è facendu scelte informate basate nantu à l'evidenza scientifica, l'individui ponu guidà una vita cumpleta è equilibrata. U desk Ben + Being in u Washington Post cuntinueghja à furnisce articuli è cunsiglii per sustene i lettori per ottene stu scopu.

Source:

U Washington Post - Benessere + Scrivania