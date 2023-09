Orange Pi presenta l'Orange Pi Zero 2W: una alternativa ricca di energia à Raspberry Pi Zero 2W

Orange Pi hà svelatu a so ultima offerta, l'Orange Pi Zero 2W, chì prumetti di furnisce un rendimentu rinfurzatu è una memoria aumentata cumparatu cù i so cuncurrenti. L'Orange Pi Zero 2W hè alimentatu da un processore Allwinner H618 quad-core Cortex-A53, facendu una scelta robusta per una varietà di applicazioni, cumprese scatuli TV, dispositivi di casting di schermi intelligenti, case intelligenti, gateway intelligenti è Internet di e cose. (IoT).

L'Orange Pi Zero 2W s'ispira à u Raspberry Pi Zero 2 W, chì hè statu liberatu in uttrovi 2021 cum'è successore di più altu rendiment à u Raspberry Pi Zero originale. Simile à a so contraparte Raspberry, l'Orange Pi Zero 2W presenta un processore quad-core Arm Cortex-A53, ma offre una velocità di clock di finu à 1.5GHz, facendu 50% più veloce di u Raspberry Pi Zero 2 W à velocità di stock. Inoltre, vanta un processore graficu Arm Mali G31-MP2 cù supportu per OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 è Vulkan 1.1.

Un vantaghju maiò di l'Orange Pi Zero 2W hè a so capacità di memoria. L'utilizatori ponu sceglie trà 1GB, 1.5GB, 2GB, o 4GB di RAM, chì hè u doppiu di u minimu è finu à ottu volte u massimu dispunibule nantu à u Raspberry Pi Zero 2W. A scheda include ancu 16MB di memoria flash SPI è un slot microSD per u almacenamentu primariu.

E caratteristiche chjave di l'Orange Pi Zero 2W includenu un portu mini-HDMI 2.0 cù supportu 4k60, dui porti USB 2.0 Type-C (unu per a putenza è unu per i dispositi), è un capu GPIO 40-pin senza populazione. Incorpora ancu a cunnessione Wi-Fi 5 è Bluetooth 5.0 / BLE.

In termini di capacità di espansione, l'Orange Pi Zero 2W furnisce una interfaccia di espansione 24-pin persunalizata, chì include duie corsie USB 2.0, una cunnessione Ethernet 10/100, supportu audio è video analogicu, un receptore infrared, è cunnessione per u putere è l'utilizatori. - buttoni definiti. Mentre ùn ci hè micca cunnessu Camera Serial Interface (CSI) cum'è u Raspberry Pi Zero 2 W, l'Orange Pi offre una cunnessione USB 2.0 cum'è una alternativa per u supportu di càmera.

A cumpatibilità di u software include Android 12, Debian 11 è 12, Ubuntu 20.04 è 22.04, è ancu l'Orange Pi OS basatu in Arch Linux di a cumpagnia.

L'Orange Pi Zero 2W hè dispunibule per a compra nantu à u magazinu AliExpress di Orange Pi, cù prezzi chì varienu da $ 12.90 per u mudellu 1GB RAM à $ 23 per a variante 4GB. Inoltre, i bundle chì includenu una scheda di espansione cù audio analogicu, porti USB 2.0 full-size, un portu Ethernet, i buttoni è un receptore infrared partenu da $ 17.80, senza i costi di spedizione.

In generale, l'Orange Pi Zero 2W hè una alternativa competitiva à u Raspberry Pi Zero 2 W, chì offre un rendimentu migliuratu, ampie opzioni di memoria, è una vasta gamma di funzioni di connettività, facendu una scelta adatta per diverse applicazioni IoT è di casa intelligente.

Fonti:

- Orange Pi

- AliExpress