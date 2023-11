Serie OPPO Reno11: Ridefinisce a vita di a batteria è l'esperienza di carica

OPPO hà da svelà a so serie Reno11 assai attesa u 23 di nuvembre. Mentre a serie offre funzioni eccitanti cum'è un sistema di càmera avanzatu è un design stupente, una funzione standout hè u prugramma di rimpiazzamentu di a batteria di quattru anni per i primi cumpratori. Stu prugramma unicu assicura chì l'utilizatori ponu gode di a vita di a bateria di longa durata per tutta a vita di i so dispusitivi.

Unu di i punti principali di a serie Reno11 hè u so supportu per un sistema di carica super flash 80W. Sta tecnulugia d'avanguardia permette una carica rapida è efficace, ancu in cundizioni estremi. A serie pò carricà à una temperatura di -20 gradi Celsius, assicurendu chì l'utilizatori ponu stà cunnessi senza importa u clima.

In più di e capacità di carica impressiunanti, a serie Reno11 introduce una compressione di memoria senza perdita. Questa funzione aiuta l'utilizatori à salvà finu à 45 GB di spaziu di almacenamiento, chì li permettenu di mantene più foto, video è app in i so dispositi.

A serie vene ancu cù ColorOS 14, integrata in u sistema smart cross-end Pantanal. Impulsatu da a piattaforma di supercomputing ColorOS è AndesGPT, l'utilizatori ponu aspittà una sperienza senza saldatura è intelligente. OPPO guarantisci chì a serie Reno11 furnisce un rendimentu liscio sustinutu per un impressionante 48 mesi.

Ma i miglioramenti ùn si fermanu micca quì. L'integrazione di u