L'Oppo Reno 11 è Reno 11 Pro, assai anticipati, sò infine à u mercatu in Cina u 23 di nuvembre. Questi telefunini di punta di Oppo anu generatu assai buzz è i fanati anu aspittatu ansiosamente a so liberazione. Prima di a presentazione ufficiale, i telefuni di a serie Oppo Reno 11 anu fattu una apparizione annantu à u situ web di China Telecom, revelendu i so prezzi è e specificazioni chjave.

Sicondu u listinu nantu à u situ web di China Telecom, l'Oppo Reno 11 Pro serà alimentatu da un Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, assicurendu un rendimentu veloce. I dui mudelli di a serie sò previsti per eseguisce nantu à l'ultime ColorOS 14 basatu in Android 14, dendu à l'utilizatori una sperienza rinfurzata è amichevule.

In quantu à e capacità di a camera, sia l'Oppo Reno 11 sia u Reno 11 Pro metteranu una tripla camera posteriore, composta da una camera principale di 50 megapixel, una camera ultra-wide da 8 megapixel, è una camera telephoto 32 megapixel. Per quelli chì amanu piglià selfie, i dui mudelli sò previsti per un shooter frontale di 32 megapixel.

Si dice chì l'Oppo Reno 11 correrà nantu à un putente MediaTek Dimensity 8200 SoC, mentre chì l'Oppo Reno 11 Pro averà u Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Queste specificazioni prumettenu una sperienza d'utilizatore fluida è senza saldatura, sia in multitasking sia in esecuzione di applicazioni esigenti.

In quantu à u prezzu, l'Oppo Reno 11 hè previstu di u prezzu di CNY 2799 (circa Rs. 32,000) per u mudellu di almacenamiento 8GB RAM + 256GB. L'Oppo Reno 11 Pro, invece, hè listatu cù un prezzu di CNY 3,999 (circa Rs. 46,000) per l'opzione di almacenamiento 12GB RAM + 256GB. Questi prezzi competitivi facenu a serie Oppo Reno 11 una scelta attraente per l'amatori di smartphone.

Cù e so specificazioni impressiunanti è i prezzi competitivi, a serie Oppo Reno 11 hè pronta à fà un splash in u mercatu cinese. State sintonizzati per u lanciamentu ufficiale u 23 di nuvembre.

Q: Chì sò e specificazioni chjave di a serie Oppo Reno 11?

A: L'Oppo Reno 11 è Reno 11 Pro sò previsti di presentà un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 è MediaTek Dimensity 8200 SoC, rispettivamente. Funzionaranu tramindui nantu à ColorOS 14 basatu in Android 14 è anu una configurazione di camera tripla posteriore.

Q: Chì sò i prezzi previsti di a serie Oppo Reno 11?

A: L'Oppo Reno 11 hè prubabilmente un prezzu di CNY 2799 (circa Rs. 32,000) per u mudellu di almacenamiento 8GB RAM + 256GB, mentre chì l'Oppo Reno 11 Pro pò costà CNY 3,999 (circa Rs. 46,000) per u 12GB RAM + Opzione di almacenamento di 256 GB.

Q: Quandu serà lanciata a serie Oppo Reno 11?

A: A serie Oppo Reno 11 serà lanciata in Cina u 23 di nuvembre.

Q: Chì sò l'opzioni di culore per a serie Oppo Reno 11?

A: A prossima serie Oppo Reno 11 hè prevista per vene in blu Fluorite, Moonstone, Turchese è Opzioni di culore neru Obsidian, secondu a lista ufficiale nantu à u situ web di China Telecom.