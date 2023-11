OnePlus Buds 3: Novi auricolari wireless in opera

By

U fabricatore di l'elettronica cinese OnePlus pensa à lancià una nova aghjunta à a so famosa linea OnePlus Buds. Mentre ùn ci hè ancu una cunferma ufficiale, e referenze à i prossime cuffie, chì si dice chì si chjamanu OnePlus Buds 3, sò state spotted in u situ web di l'Uffiziu di Standards Indiani (BIS) è in a basa di dati di a Cummissione Federale di Comunicazioni di i Stati Uniti (FCC).

Sicondu a lista di a FCC, l'OnePlus Buds 3 hà una cassa di batteria 520mAh cù input 4.5W è supportu di output 1.2W. Ogni auriculare hè previstu di avè una batteria 58mAh, chì offre à l'utilizatori longu ore di riproduzione. I schizzi di cuncettu presentati nantu à u situ web s'assumiglia à i renders filtrati prima, chì suggerenu chì i novi cuffie ponu avè un disignu simili à quellu di l'OnePlus Buds Pro 2.

I screenshots di u listinu BIS revelanu chì l'OnePlus Buds 3 puderia prestu prestu in u mercatu indianu. A lista, datata u 10 d'ottobre di u 2023, ùn furnisce micca dettagli specifichi nantu à l'auriculare, ma indica a so ghjunta imminente.

I rumuri chì circundanu l'OnePlus Buds 3 suggerenu chì veneranu equipati di supportu di 48dB Active Noise Cancellation (ANC), chì permette à l'utilizatori di gode di una sperienza audio veramente immersiva. Si dice ancu chì l'auriculare presentanu a cunnessione Bluetooth 5.3 è Google Fast Pair, rendenduli cumpatibili cù una larga gamma di dispositi. Inoltre, ponu offre un supportu di doppia cunnessione è vantanu una custruzzione IP55, assicurendu a resistenza à l'acqua è u sudore.

Mentre chì OnePlus ùn hà micca publicatu l'infurmazioni ufficiali nantu à l'OnePlus Buds 3, l'especulazioni suggerenu chì puderanu esse svelati à fiancu à l'attesu OnePlus 12. I fans aspettanu ansiosi di più aghjurnamenti da a cumpagnia in quantu à e specificazioni, funzioni è dispunibilità di l'OnePlus Buds 3.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì hè a vita di a bateria prevista di l'OnePlus Buds 3?

Si dice chì OnePlus Buds 3 offre finu à 9 ore di vita di a bateria cù una sola carica, cù ANC disattivatu. Quandu sò cumminati cù u casu di a batteria, ponu furnisce un totale di 33 ore di riproduzione.

2. L'OnePlus Buds 3 averà annullamentu di rumore attivu (ANC) ?

Iè, l'OnePlus Buds 3 si dice chì vene cun supportu di 48dB Active Noise Cancellation (ANC), chì permette à l'utilizatori di gode di una sperienza audio immersiva bluccà u rumore di fondo indesideratu.

3. Chì opzioni di cunnessione offrirà l'OnePlus Buds 3 ?

L'auricolari sò previsti per avè Bluetooth 5.3 è connettività Google Fast Pair, assicurendu un accoppiamentu perfettu cù una larga gamma di dispositi per una sperienza d'utilizatore senza fastidiu.

4. L'OnePlus Buds 3 serà resistente à l'acqua è a sudore?

Iè, l'OnePlus Buds 3 si dice chì vene cun una custruzzione IP55-rated, facendu resistenti à l'acqua è u sudore. L'utilizatori ponu aduprà comodamente durante l'entrenamentu o in altri ambienti induve l'umidità pò esse una preoccupazione.