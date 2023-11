Quandu l'annu s'avvicina à a fine, l'industria di a tecnulugia mobile hè buzzing with anticipation for the imminent release of OnePlus's last flagship device, OnePlus 12. Ma pare chì OnePlus hà più in magazzinu per i so fan. Sicondu rapporti recenti, l'OnePlus Buds 3 hà fattu una apparizione nantu à i siti web di certificazione, chì indicanu chì a cumpagnia si prepara à lancià i so auricolari di prossima generazione.

Mentre i listini di certificazione ùn rivelanu micca specificazioni dettagliate, furniscenu alcune insights intriganti nantu à i prossimi Buds 3. I disegni di design presentati nantu à u situ web di certificazione FCC si allineanu cù i resi prima filtrati, chì suggerisce chì OnePlus resta fedele à a lingua di cuncepimentu introdutta. cù l'OnePlus Buds Pro 2 prima di questu annu.

In quantu à e capacità di carica, u Buds 3 vene cun un casu chì accoglie una batteria 520mAh, chì sustene l'input 4.5W è l'output 1.2W. L'auriculari stessi seranu alimentati da una batteria 58mAh. Ancu se a vita di a bateria specifica ùn hè micca cunfirmata, hè speculatu chì u Buds 3 offre prestazioni simili à u Buds Pro 2, vantandu finu à 9 ore di usu senza annullamentu di rumore attivu (ANC), cù u casu chì furnisce una vita di batteria cumminata di 33 ore. Cù ANC attivatu, l'auriculari sò previsti per offre 6 ore d'utilizazione, estendendu à 22 ore cù u casu. Inoltre, u supportu di carica rapida permetterà 5 ore di tempu d'ascolta cù solu una carica di 10 minuti.

L'amatori di a qualità di u sonu saranu felici di sapè chì i Buds 3 sò rumore chì presentanu un woofer 10.4mm è un tweeter 6mm, offrendu una ricca sperienza audio. Simile à u so predecessore, i Buds 3 sò previsti per incorpore un supportu ANC 48dB, assicurendu una sperienza di ascolta pacifica è immersiva. Inoltre, queste cuffie vantaranu una classificazione IP55 per a resistenza à l'acqua è a polvera, chì offre durabilità per l'usu di ogni ghjornu, mentre chì u casu hà una classificazione IPX4.

L'OnePlus Buds 3 hè prubabile di fà u so debut cù l'OnePlus 12, seguitu a tendenza di OnePlus di lancià cuffie à fiancu di i telefoni intelligenti di punta. Mentre chì l'intruduzione ufficiale hè prevista in Cina u mese prossimu, una liberazione globale hè prevista in ghjennaghju 2024, seguitu u mudellu abituale di OnePlus di liberazione in Cina prima di lancià in u mondu.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Quandu serà liberatu l'OnePlus Buds 3?

L'OnePlus Buds 3 deve esse presentatu ufficialmente in Cina u mese prossimu è avè una liberazione globale in ghjennaghju 2024.

2. Chì sò e specificazioni di carica per i Buds 3?

U Buds 3 vene cun un casu chì ospita una batteria di 520 mAh, chì sustene 4.5W input è 1.2W output. L'auriculari stessi seranu alimentati da una batteria 58mAh.

3. Chì ghjè a durata di a bateria di l'OnePlus Buds 3 ?

Mentre chì i dettagli specifichi di a vita di a bateria ùn sò micca cunfirmati, hè speculatu chì u Buds 3 offre prestazioni simili à u Buds Pro 2, cù finu à 9 ore d'utilizazione senza ANC è una vita di bateria cumminata di 33 ore cù u casu. Cù ANC attivatu, l'auriculari sò previsti per offre 6 ore d'utilizazione, estendendu à 22 ore cù u casu.

4. Chì funzioni audio seranu i Buds 3 ?

L'OnePlus Buds 3 hè rumore per avè un woofer 10.4mm è un tweeter 6mm per a ripruduzzione di sonu di alta qualità. Hè ancu previstu di incorpore un supportu di 48dB Active Noise Cancellation (ANC).

5. I Buds 3 seranu resistenti à l'acqua è a polvera ?

Iè, u Buds 3 purterà una classificazione IP55 per a resistenza à l'acqua è a polvera, assicurendu a durabilità per l'usu di ogni ghjornu. U casu averà una classificazione IPX4.

Nota: L'infurmazione furnita in questu articulu hè basatu nantu à fughe è rapporti micca cunfirmati. I dettagli ufficiali ponu varià à u mumentu di a liberazione di u pruduttu.