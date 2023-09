L'ultime informazioni nantu à AWS re:Invent 2023, e piattaforme di streaming è l'IPO di Arm

In u mondu di l'avvenimenti tecnologichi, AWS re:Invent 2023 si avvicina rapidamente, è l'analista di l'industria CUBE John Furrier predice chì ci saranu alcuni sviluppi eccitanti in magazzinu. Furrier anticipa un focusu nantu à l'informatica d'altu rendiment, u supportu GPU, è una storia di dati più chjara da AWS. Tuttavia, si dumanda ancu di u futuru di l'ecosistema circundante AWS è s'ellu pò ghjunghje à novi alture. Furrier hè statu criticu di a monetizazione di Amazon di u so ecosistema in questi avvenimenti in u passatu.

Quandu si tratta di e plataforme di streaming, Furrier crede chì a chjave per u successu si trova in l'integrazione è l'eliminazione di u cambiamentu di cuntestu. Ellu suggerisce chì a piattaforma chì pò integrà megliu cù i sistemi di fatturazione è furnisce una sperienza d'utilizatore senza saldatura avarà a manu superiore. Furrier discute ancu di l'intervista recente chì hà avutu cù u CISO da Prime Video è mette in risaltu a so impurtanza in l'AWS Startup Showcase.

A discussione poi si passa à i piani di IPO di Arm. Arm Holdings PLC, un designer di chip basatu in u Regnu Unitu, hà da scopu di cullà quasi $ 4.87 miliardi in a so prossima offerta publica nantu à a Borsa di New York. L'analista Albie Amankona di a ditta di ricerca globale Third Bridge hà manifestatu preoccupazioni per a capacità di Arm di capitalizà a tendenza attuale per l'IA, postu chì una grande parte di i rivenuti di Arm venenu da u telefuninu. Tuttavia, Furrier è u so co-analista Dave Vellante ùn sò assai d'accordu cù questa perspettiva. Credu chì l'architetture di Arm dominanu l'inferenza AI à u bordu, postu chì hè una zona induve Arm hà una presenza prominente.

Vellante affronta ancu i risichi di RISC-V, una architettura alternativa, è sustene chì Arm hà un vantaghju significativu annantu à i so cuncurrenti. Mentre a crescita di Arm ùn hè micca espunenziale, Vellante elogia a so piattaforma low-cost, high-performance chì prubabilmente assicurarà a so duminanza in u mercatu.

In generale, e discussioni in u Podcast CUBE toccanu u prossimu avvenimentu AWS re:Invent, l'impurtanza di l'integrazione è l'esperienza di l'utilizatori in e plataforme di streaming, è u putenziale di l'architetture di Arm in u paisaghju AI.

