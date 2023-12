New Bundle Deal di Nvidia: U sognu di un Gamer diventa realtà

Nvidia, u principale fabricatore di carte grafiche, hà appena annunziatu un affascinante bundle di tempu limitatu chì di sicuru farà piacè à i gamers in ogni locu. Cù l'acquistu di qualsiasi carta grafica di a serie GeForce RTX 40, pudete avà gode di $ 60 di abbonamenti à dui servizii di ghjocu fantastichi - GeForce Now è Xbox Game Pass. Questa offerta hè esclusiva di a pila di produttu di a serie RTX 40, chì include u putente GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti è 4060.

Xbox Game Pass, unu di i servizii di abbonamentu di ghjocu più populari in u mercatu, furnisce l'accessu à una biblioteca massiva di più di 100 ghjochi per PC. Da tituli blockbuster cum'è Starfield è Forza Horizon 5 à franchises amati cum'è a serie Halo, ci hè qualcosa per ogni entusiasta di ghjoculi. Inoltre, l'abbonati anu ancu accessu à EA Play, un altru serviziu di abbonamentu di ghjocu chì offre una gamma di tituli EA cum'è Battlefield, Need For Speed, è a serie Crysis, inseme cù periodi di prova limitati per i ghjoculi appena liberati cum'è Jedi: Survivor è EA Sports. WRC.

Intantu, GeForce Now hè u serviziu di streaming di ghjoculi in nuvola di Nvidia chì vi permette di ghjucà à i ghjoculi per PC senza saldatura in diversi dispositi. Sia chì preferite i ghjoculi nantu à u vostru PC, laptop, tableta, telefunu, cunsola, PC portatile, o ancu a vostra TV, GeForce Now hà cupartu. U bundle à tempu limitatu include un abbonamentu di priorità di 3 mesi à GeForce Now, chì vi dà accessu à un rig RTX è accessu à u servitore prioritariu per un ghjocu più veloce è più fluidu.

Cù una libreria di più di 1500 ghjochi ghjucabili, GeForce Now assicura chì ùn vi manca mai di tituli eccitanti da sceglie. L'unicu requisitu hè pussede o affittu u ghjocu da biblioteche di ghjocu per PC supportate cum'è Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA, o GoG.

Ùn mancate micca sta opportunità incredibile! L'offerta di bundle Nvidia hè dispunibule avà finu à l'8 di ghjennaghju di u 2024, dunque assicuratevi di piglià a vostra carta grafica RTX 40-serie preferita è gode di una sperienza di ghjocu immersiva cum'è mai prima.

FAQ

1. Chì ghjè l'affare di bundle Nvidia ?

L'offerta di bundle Nvidia offre $ 60 in abbonamenti à GeForce Now è Xbox Game Pass quandu cumprate una carta grafica GeForce RTX 40-series.

2. Chì ghjochi sò inclusi in Xbox Game Pass ?

Xbox Game Pass furnisce l'accessu à una larga varietà di ghjochi per PC, cumprese tituli populari cum'è Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal è a serie Halo. Inoltre, l'abbonati accede à EA Play, cù ghjochi di a serie Battlefield, Need For Speed ​​è Crysis.

3. Chì ghjè GeForce Now ?

GeForce Now hè u serviziu di streaming di ghjocu in nuvola di Nvidia chì vi permette di ghjucà ghjochi per PC in parechje dispositi, cumprese PC, laptop, tablette, telefoni, console di ghjocu, PC portatili è TV. U bundle di tempu limitatu include un abbonamentu di priorità di 3 mesi à GeForce Now, chì furnisce l'accessu à un rig RTX è accessu à u servitore di priorità.

4. Quanti ghjochi sò dispunibuli nantu à GeForce Now ?

GeForce Now vanta una vasta biblioteca di più di 1500 ghjochi ghjucabili. Tuttavia, hè impurtante nutà chì avete bisognu di pussede o allughjà u ghjocu da biblioteche di ghjocu per PC supportate, cum'è Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA, o GoG.

5. Finu à quandu hè dispunibule l'offerta di bundle Nvidia ?

U bundle di Nvidia hè dispunibule per un tempu limitatu è finisce l'8 di ghjennaghju di u 2024. Assicuratevi di prufittà di sta offerta mentre dura!