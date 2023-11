A serie 4G Galaxy S20 riceve l'aghjurnamentu di sicurezza di nuvembre 2023 in tutta l'Europa

I pruprietarii di e versioni 4G di u Galaxy S20, Galaxy S20+ è Galaxy S20 Ultra ponu avà respira un suspiru di sollievu postu chì Samsung hà iniziatu à lancià l'aghjurnamentu di sicurezza di nuvembre 2023 per i so dispositi. Nanzu, sta aghjurnazione era limitata à i mudelli 5G; in ogni modu, Samsung hà allargatu a so dispunibilità ancu à e versioni 4G, assai per u piacè di l'utilizatori in parechji paesi europei.

Questa ultima aghjurnazione di sicurità, identificata cum'è a versione di firmware G98xFXXSIHWJD, hè relativamente chjuca, occupanu menu di 500MB di spaziu di almacenamento. Utenti in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgu, paesi nordici, Polonia, Portugallu, Romania, Slovacchia, Slovenia, Europa Sud-Est, Spagna, Svizzera, regione Baltica, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, è u Regnu Unitu pò avà accede à questa aghjurnazione nantu à i so smartphones di a serie 4G Galaxy S20.

U bulletin di sicurezza di Samsung hà indicatu chì sta aghjurnazione indirizza principalmente più di 65 vulnerabilità di sicurezza, chì offre una prutezzione rinfurzata à i dispositi di l'utilizatori. Tuttavia, ùn introduce micca novi funzioni o migliure in u rendiment.

Per i pruprietarii di a serie 4G Galaxy S20 residenti in qualsiasi di i paesi sopra menzionati, l'aghjurnamentu di l'ultimu patch di sicurezza hè un prucessu simplice. Navigando à Settings è selezziunate Software Update, l'utilizatori ponu verificà a dispunibilità di a nova aghjurnazione istantaneamente. U metudu alternativu implica u scaricamentu di u fugliale di firmware da una fonte affidabile è lampendu manualmente nantu à u dispusitivu utilizendu un PC Windows è u strumentu Odin.

Cù sta espansione significativa di l'aghjurnamentu di sicurezza di nuvembre 2023, Samsung cuntinueghja à prioritizà a sicurità è a sicurità di i dispositi di i so utilizatori, assicurendu chì i so dati restanu prutetti.