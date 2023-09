Una nova svolta in a prova di materiali quantistici cù a tecnica ultrarapida di fasci di elettroni

I scientisti anu fattu un avanzu significativu in u studiu di i materiali quantistici sviluppendu una tecnica di fasciu di elettroni ultraveloce per sondare questi materiali cun una risoluzione eccezziunale. I materiali quantistici, cù e so proprietà elettroniche, magnetiche è ottiche uniche, anu un immensu potenziale per l'applicazioni future in l'informatica è e tecnulugia energetica. Capisce l'interazzioni cumplessi trà l'elettroni è i nuclei atomichi in questi materiali hè chjave per sfruttà e so proprietà in modu efficace.

A sfida di i circadori hè chì parechji materiali quantum ùn ponu micca esse creati cum'è grandi cristalli. Invece, formanu cristalli chì sò solu una frazzioni di a dimensione di un capeddu umanu. Questu pone limitazioni à l'usu di l'acceleratori di fasci di elettroni ultraveloci, postu chì a qualità di u fasciu di elettroni spessu restringe l'area chì pò esse focalizata.

In stu novu studiu, i circadori anu utilizatu una fonte d'elettroni specializata per migliurà significativamente a qualità di u fasciu elettronicu. Stu avanzamentu permette l'imaghjini di e mostre chì sò solu uni pochi microni di larghezza è l'osservazione di prucessi chì si trovanu in menu di un trillionth di un secondu. A capacità di studià i materiali quantum à tali scale atomiche in u spaziu è u tempu puderia furnisce una comprensione più chjara di a so funziunalità.

Di genere, l'impulsi di l'elettroni ultraveloci sò generati attraversu un prucessu chjamatu photoemission, induve a luce laser sbatte l'elettroni da un materiale. Tuttavia, a diffusione di l'angolo di emissione limita a capacità di i circadori di fucalizza u fasciu di l'elettroni in un locu chjucu. In questu studiu, i circadori anu sviluppatu un acceleratore elettronicu basatu in photoemission cù un materiale avanzatu chì pruduce elettroni cù una diffusione assai più chjuca in l'angolo di emissione. Quandu hè cumminatu cù l'ottica precisa di focalizazione di l'elettroni, questu approcciu permette a risoluzione di dettagli atomichi sottili in picculi campioni.

I risultati di stu studiu aprenu novi pussibulità per studià i materiali quantistici è acquistà insights in e so proprietà fundamentali. A nova tecnica di fasciu di elettroni ultraveloce furnisce un strumentu putente per investigà u cumpurtamentu intricatu di sti materiali à scala atomica. Questa avanzata hà u putenziale di rivoluzionarà u campu di a ricerca di i materiali quantistici è apre a strada per i futuri avanzamenti in tecnulugia di l'informatica è di l'energia.

