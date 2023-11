Emergenu novi dettagli nantu à u prossimu Nintendo Switch: più putenza, ma senza uscita 4K

By

L'ultimi rapporti suggerenu chì u successore assai anticipatu di u Nintendo Switch ùn pò micca esse capace di pruduce ghjochi in risoluzione 4K. Mentre i dettagli specifichi nantu à a cunsola sò sempre scarsi, e fonti anu revelatu chì u chip Nvidia T239 persunalizatu, chì si dice chì alimentarà a prossima iterazione di u Nintendo Switch, ùn manca una capacità di acceleratore di apprendimentu profondu (DLA). Questa assenza puderia potenzialmente impedisce e capacità di upscaling DLSS di a cunsola.

DLSS, l'abbreviazione di Deep Learning Super Sampling, hè statu un tema di discussione prominente chì circundava e funzioni rumore di u prossimu Nintendo Switch. Utilizà l'intelligenza artificiale per aghjurnà i gràfici di risoluzione più bassa, risultatu in una visuale mejorata senza mette una tensione eccessiva à u hardware di u sistema. Senza DLA, u putenziale di u Switch 2 per ottene una risoluzione 4K pò esse significativamente impactatu. Invece, a cunsola pò esse limitata à a risoluzione 1080p, cù alcune fonti chì suggerenu una pussibilità di 1440p secondu u ghjocu.

Mentre chì sti stimi sò basati nantu à speculazione è infurmazione micca cunfirmata, susciteghjanu preoccupazioni nantu à e capacità di u Switch 2 cumparatu cù i so cuncurrenti, cum'è a Xbox Series S. L'absenza di DLA in u chip rumore puderia differenzià u rendiment è a qualità visuale di Nintendo. cunsola da altre piattaforme di ghjocu.

Nintendo hè stata ferma nantu à u sughjettu, cù u presidente Shuntaro Furukawa negando i rumuri di qualsiasi manifestazione di hardware à i partenarii. Tuttavia, cum'è i rumuri cuntinueghjanu à circulà, l'anticipazione cresce per a presentazione ufficiale di a nova cunsola, prevista per l'annu prossimu.

Mentre i fan aspittàvanu ansiosi di più dettagli, hè chjaru chì u prossimu Nintendo Switch offre più putenza è prestazioni migliorate. Tuttavia, resta à vede s'ellu l'absenza di DLA avarà un impattu sustanciale nantu à e so capacità grafiche. In ultimamente, i ghjucatori anu da aspittà annunzii ufficiali è esperienze pratiche per determinà u veru potenziale di u Switch 2.

FAQ

U prossimu Nintendo Switch supporterà a risoluzione 4K?

L'ultimi rapporti suggerenu chì u prossimu Nintendo Switch ùn pò micca esse capace di pruduce ghjochi in risoluzione 4K per l'absenza di un acceleratore di apprendimentu profondu (DLA) in u rumored chip Nvidia T239.

Cosa hè DLSS?

DLSS hè l'acronimo di Deep Learning Super Sampling, chì usa l'intelligenza artificiale per aghjurnà i grafici di risoluzione più bassa, risultatu in visuale megliu.

Quandu serà revelatu u novu Nintendo Switch?

U novu Nintendo Switch hè previstu per esse revelatu in l'annu prossimu, ancu s'ellu ùn hè micca stata cunfirmata una data esatta.

U Switch 2 serà retrocompatibile?

Mentre i dettagli nantu à a cunsola futura sò sempre limitati, ci sò stati discussioni nantu à a pussibilità chì u Switch 2 ùn sia micca retrocompatibile cù i ghjochi precedenti di Nintendo Switch.