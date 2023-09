Nintendo Files Patent per Joystick Magneticu per Evità Stick Drift

Nintendo hà recentemente presentatu una patente per un novu tipu di joystick chì utilizeghja un "fluidu intelligente" per eliminà potenzialmente a deriva di u bastone in i so futuri controller di ghjocu. A patente descrive un joystick chì incorpora un "fluidu magnetoreologicu" (MRF), chì aghjusta a so viscosità basatu annantu à a forza di un campu magneticu.

Quandu un ghjucatore manipula u joystick cù u so pollice, u fluidu sgrossa per creà resistenza. Questa resistenza permette à u joystick di vultà à a so pusizione originale una volta chì u ghjucatore libera u so pollice. Stu cuncettu ricorda i bastoni "Hall Effect" in certi periferiche di ghjoculi di terze parti chì utilizanu magneti per detectà u muvimentu, superendu efficacemente i prublemi di deriva di bastone.

Sicondu a patente, l'implementazione di MRF in u controller permette una velocità di ritornu più veloce à a pusizione iniziale mentre furnisce una sperienza tattile satisfacente à l'utilizatore. In un diagramma inclusu in a patente, hè dimustratu cumu u fluidu pò diventà più viscosu cum'è u joystick hè spustatu, generendu torque è purtendu u joystick torna à a so pusizione originale.

Attualmente ùn hè micca chjaru se a riferenza à "presentazione di un sentimentu à l'utilizatore" in a patente implica una resistenza naturali simili à i bastoni analogichi tradiziunali o a pussibilità di i sviluppatori chì aghjustà a resistenza di u fluidu per offre un feedback di forza o una resistenza cum'è trigger. sperimentatu in u controller DualSense di PlayStation 5.

L'applicazione finale di stu novu disignu di joystick hè ancu da esse determinata. Resta incerta s'ellu serà presentatu in u successore di u Nintendo Switch, rimpiazzà i cuntrolli standard di Joy-Con, o s'ellu serà ancu usatu in tuttu, postu chì parechje idee di ghjocu patentati ùn anu mai rializatu.

Stick drift hè statu un prublema persistente cù i cuntrolli Joy-Con di Nintendo da u lanciamentu di u Nintendo Switch in 2017. Malgradu i sforzi per affruntà u prublema in i rivisioni successivi di u controller, u stick drift cuntinueghja esse infurmatu da l'utilizatori. Se l'implementazione di sta patente hè successu, puderia risolve un prublema significativu per a prossima cunsola di Nintendo.

Fonte: Videogames Chronicle