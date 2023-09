NFT Gaming Co. lancia u primu ghjocu, "Space Striker AI"

A piattaforma di ghjocu digitale NFT Gaming Co. hà annunziatu a so entrata in u mercatu cù a liberazione di u so primu ghjocu, "Space Striker AI", dispunibule nantu à i dispositi Android è iOS. A cumpagnia hà u scopu di colma a distanza trà i ghjoculi tradiziunali è Web 3 sviluppendu ghjochi casuale chì incorporanu funzioni novi cum'è i tokens non fungibili (NFT).

U CEO di The NFT Gaming Co., Vadim Mats, hà dichjaratu chì u so scopu hè di cunghjuntà i ghjochi digitale cunvinziunali cù elementi unichi in u ghjocu, cumprese skins, caratteri è sperienze chì ponu esse creati è cuniati cum'è NFT. Integrà a tecnulugia blockchain in u ghjocu, a cumpagnia hà u scopu di offre à l'utilizatori un novu livellu di pruprietà è valore per i so assi in-game.

In più di "Space Striker AI", NFT Gaming Co. hà prughjettatu di liberà più ghjochi è applicazioni chì generanu ingressi in un futuru vicinu. L'attenzione di a cumpagnia nantu à a creazione di esperienze di ghjocu innovatori chì sfruttanu NFT a distingue da i sviluppatori di ghjocu tradiziunali.

"Space Striker AI" pò esse scaricatu da Google Play Store è Apple App Store. L'entrata di NFT Gaming Co. in u mercatu hà digià ricivutu una attenzione pusitiva, cù e so azioni scambiate in Nasdaq chì crescenu più di 8% in l'attività pre-mercatu.

Cume l'industria di u ghjocu cuntinueghja à evoluzione, l'integrazione di l'NFT è a tecnulugia di blockchain presenta novi opportunità per i ghjucatori per impegnà cù i ghjoculi è i propri assi digitali unichi. L'entrata di NFT Gaming Co. in u mercatu marca un passu significativu versu l'adopzione mainstream di NFT in u ghjocu.

Definizione:

- Tokens non fungibili (NFT): Assi digitali unichi chì rapprisentanu a pruprietà di un articulu specificu o pezzu di cuntenutu nantu à a blockchain.

Fonti: U comunicatu di stampa NFT Gaming Co., MT Newswires.