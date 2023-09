A nova scuperta Cometa Nishimura Visibile in u Cielo Notturno

Una nova cometa scuperta chjamata Comet Nishimura serà visibile mentre passa da a Terra a settimana prossima. U fotògrafu spaziale giapponese Hideo Nishimura hà osservatu per a prima volta a cometa à principiu d'aostu è dapoi hà aumentatu in luminosità mentre viaghja à traversu u sistema solare internu. A cometa farà u so avvicinamentu più vicinu à a Terra marti, venendu à 78 milioni di chilometri di u pianeta, putenzialmente stà visibile per i prossimi cinque ghjorni.

Comet Nishimura passerà ancu in 21 milioni di chilometri di u sole u 17 di sittembri. A so orbita suggerisce chì l'ultima volta chì passò vicinu à u sole, è possibbilmente più vicinu à a Terra, era intornu à l'annu 1590. Mentre ùn ci sò micca cometi registrati durante quellu. tempu chì currisponde à Nishimura, avissi a èssiri abbastanza luminosu per esse vistu.

Per vede u Comet Nishimura, hè megliu aduprà binoculi è truvà un locu cù u celu scuru luntanu da i luci di a cità. Sky and Telescope hà spartutu charts chì ponu aiutà à l'osservatori di u celu à identificà a cometa. A cuda di a cometa puntarà sempre luntanu da u sole è pareva verdastra in i ritratti per via di a prisenza di carbone diatomicu. Tuttavia, à traversu i binoculi, apparirà quasi incolore o ligeramente rosa cum'è a luce di u sole riflette nantu à i grani di polvera.

Per quelli chì si trovanu in l'Emisferu Nordu, hè cunsigliatu di truvà una vista chjara di l'orizzonte est-nordeste circa una meza ora prima di u crepusculu di a matina. Tuttavia, cum'è a cometa s'avvicina à u sole è à l'orizzonte, diventerà più difficiuli di vede. U marcuri, a cometa passerà trà a Terra è u sole, facendu improbabile chì sia visibile. U caldu intensu da u sole pò fà chì a cometa si rompe, ma l'esperti aspettanu chì sopravvive. S'ellu sopravvive, passerà à u latu di u sole à principiu di uttrovi è serà visibile in u celu matinu di l'emisferu miridiunali in u Novembre.

