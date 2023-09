Wahoo annuncia l'aghjurnamentu di Kickr Move Smart Trainer è u novu Kickr Bike Shift

By

Wahoo hà presentatu u Kickr Move, una versione rinfurzata di u so famosu Kickr smart trainer. U Kickr Move presenta una pista integrata chì permette ottu centimetri di muvimentu in avanti di a bicicletta. Questa innuvazione hà per scopu di furnisce una sperienza di ciclismo indoor più realistica è impegnativa simulando a sensazione di cavalcà fora. Wahoo dichjara chì stu muvimentu pò ancu riduce a fatigue tipica assuciata à cavallu nantu à un trainer fissu.

U prezzu di £ 1,399.99 / $ 1,599.99 / € 1,599.99, u Kickr Move hè £ 300 / $ 300 / € 300 più caru di u Kickr V6 smart trainer esistente. U Kickr V6 serà sempre dispunibule per a compra cù u Kickr Move.

In più di u Kickr Move, Wahoo hà ancu annunziatu u Kickr Bike Shift, una nova versione di a so Kickr Bike indoor smart bike. U Kickr Bike Shift hà un prezzu di £ 2,699.99 / $ 2,999.99 / € 2,999.99, chì hè £ 800 / $ 1,000 / € 1,000 più prezzu di u Kickr Bike V2. Tuttavia, u Kickr Bike Shift ùn hà micca a capacità di inclinazione per simulà gradienti è presenta un sistema di frenu è di trasmissione mudificatu.

A pista integrata di Kickr Move permette un muvimentu avanti è laterale, offrendu à l'utilizatori una sperienza di guida più realistica. Tuttavia, stu muvimentu restringe l'usu di certi accessori, cum'è i blocchi di riser di rota di fronte è i piatti di guida intelligente. Wahoo hà sviluppatu un adattatore per attivà a cumpatibilità cù u so accessori Kickr Climb, chì simula l'arrampicata alzendu l'estremità frontale di a bicicletta in risposta à i cambiamenti di gradiente virtuale.

In generale, Kickr Move è Kickr Bike Shift anu u scopu di rinfurzà l'esperienza di ciclismo indoor offrendu un muvimentu più realistu è una opzione più assequible per i ciclisti. Queste novi versioni dimustranu l'impegnu di Wahoo à l'innuvazione in u mercatu di l'allenatori intelligenti è di u ciclismo indoor.

Fonti:

- [Wahoo](https://www.wahoofitness.com/)

- [Cycling Weekly] (https://www.cyclingweekly.com/news/product-news/wahoo-kickr-move-ride-feel-anti-fatigue-504168)