Capisce l'impattu di a migrazione di castori nantu à e cumunità artiche

Un novu studiu chjamatu Barin, chì significa Castori è Resilienza socioecologica in Inuit Nunangat, esamineghja cumu a migrazione di castori à l'Articu affetta a regione è e so cumunità. Siccomu i castori cuntinueghjanu à spustà versu u nordu, a so capacità di mudificà i corsi d'acqua è di rinfurzà u terrenu circundante pò avè cunsiquenzi significativi.

Conduttu da Helen Wheeler da l'Università Anglia Ruskin è Phillip Marsh da l'Università Wilfrid Laurier, in cullaburazione cù Herb Nakimayak da u Cumitatu di Gestione Congiunta di Pesci Inuvialuit è altri partenarii, u prughjettu Barin hà per scopu di capisce i cambiamenti legati à i castori à i ruscelli è i laghi è cumu questi i cambiamenti influenzanu a ghjente. Questa ricerca hè particularmente cruciale per a Regione di Settlement Inuvialuit in Canada.

In Alaska, i scientisti cum'è Ken Tape anu studiatu l'effetti di i castori per anni è anu furmatu a Rete d'Osservazione di Castori Articuli (A-Bon) per facilità a cullaburazione è a spartera di cunniscenze trà circadori di diverse regioni. In ogni casu, u Canada hè sempre à ritruvà in quantu à studià è capisce a scala di i prublemi di castori in l'Articu.

I castori anu un impattu largu annantu à l'ecosistema di i bassini, cumpresu u permafrost, u ciculu di carbone, e populazioni di pesci è a qualità di l'acqua. Mentre chì l'effetti di i castori sò stati largamente studiati in altri spazii, l'Articu presenta sfide uniche per via di a so terra congelata è di i sistemi di temperatura limitata. L'Articu hè digià sperimentatu cambiamenti significativi per via di u cambiamentu climaticu, facendu essenziale per determinà i cambiamenti specifichi attribuibili à i castori.

U prughjettu di Barin hà per scopu di indirizzà parechji prublemi chjave, cum'è a crescita di a pupulazione di castori, u so impattu nantu à i pesci è l'abitati di i pesci, è l'effetti susseguenti nantu à e cumunità circundanti. A ricerca implica l'usu di dati satellitari di a NASA è di mudelli statistichi per predichendu u muvimentu di i castori è i cambiamenti idrologici. Include ancu attelli cumunitarii, cullizzioni di storie orali, è cullizzioni di dati in terra.

L'area di studiu per Barin include Aklavik, Tuktoyaktuk è Inuvik, è ancu i bacini d'acqua longu l'Autostrada Inuvik-Tuktoyaktuk. Herb Nakimayak, u presidente di u Cumitatu di Gestione Congiunta di Pesci Inuvialuit, hà assistitu à cambiamenti significativi in ​​questi spazii, cum'è l'aumentu di i dighe di castori è u so impattu nantu à i corsi di pisci è l'ecosistemi in cui si basanu i baleni è i fochi.

In generale, u prughjettu di Barin hà per scopu di furnisce una ricerca preziosa chì pò aiutà à informà a decisione è à sviluppà strategie per u monitoraghju è a gestione cuntinuu in a cumunità. Per capiscenu l'impattu di a migrazione di castori nantu à e cumunità artiche, ponu esse implementate misure megliu per assicurà a resilienza è a sustenibilità di questi ecosistemi.

Fonti: Inuvik Drum, Yale Environment 360