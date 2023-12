New Leak revela eccitanti caratteristiche di a serie Samsung Galaxy S24

Una filtrazione recente hà messu in luce nantu à l'attesa serie Samsung Galaxy S24, dendu dettagli nantu à e so specificazioni è e caratteristiche. Sicondu a filtrazione, a nova linea di punta serà composta da u Galaxy S24, S24 Plus è S24 Ultra, tutti chì anu ricevutu certificazione da a Cummissione Federale di Comunicazioni (FCC) per a vendita in i Stati Uniti.

Una rivelazione interessante da a fuga hè chì a serie Galaxy S24 hè prubabilmente alimentata da l'ultimu processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Questu cuntradite i rumuri precedenti chì suggerivanu chì a gamma utilizerebbe esclusivamente u chipset Exynos in-house di Samsung. In ogni casu, Samsung hà una storia di cambià trà chipsets secondu u mercatu, per quessa, resta à vede quale processore serà utilizatu in quale paesi.

Un altru dettagliu notevuli hè chì a quantità di RAM in a serie Galaxy S24 serà uguale à i so predecessori, chì varieghja trà 8GB è 12GB. Questu hà suscitatu a delusione trà certi fanali hardcore chì speravanu di un aumentu à 16GB. Tuttavia, vale a pena nutà chì 12 GB di RAM hè più chè abbastanza per alimentà l'ambizioni AI di Samsung, cum'è dimustratu da u Pixel 8 Pro di Google, chì hà ancu 12 GB di RAM.

A filtrazione revela ancu parechje altre caratteristiche eccitanti, cum'è un quadru di titaniu per u S24 Ultra, una batteria 5000mAh, è un novu teleobiettivo 50MP cù zoom otticu 5x. Inoltre, si dice chì Samsung hà introduttu novi capacità AI, cumprese una funzione di traduzzione di lingua è a so propria versione di Google Lens.

Cum'è sempre, hè impurtante avvicinà e fughe cun un gradu di scetticismu finu à chì a cunferma ufficiale hè furnita. Tuttavia, questa ultima filtrazione hà generatu un eccitazione significativu trà i dilettanti di Samsung, chì anticipanu ansiosamente u lanciu di a serie Galaxy S24 l'annu prossimu.

