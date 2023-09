Un Laboratoriu di Fisica Biomedica riceve Subvenzione per Trattamentu Basatu à Laser per u Cancro Ovarianu

Un laboratoriu di l'Università di u Nordu hè statu attribuitu una cuncessione di $ 2.7 milioni per sviluppà un novu trattamentu per u cancer d'ovariu. U trattamentu utilizerà laser per identificà è mira à e cellule di cancro resistenti à a chimio-resistente mentre rinforza u sistema immune di u paziente. U prughjettu di ricerca, chjamatu "Fractionated photoimmunotherapy to harness low-dose immunostimulation in ovarian cancer", hè una cullaburazione trà Northeastern University, MD Anderson Cancer Center, è Moffitt Cancer Center.

U cancer di l'ovaru hè unu di i cancers più mortali trà e donne, è hè spessu diagnosticatu in i stadi tardi. L'opzioni di trattamentu attuale per u cancer di l'ovaru in u stadiu avanzatu implica a cirurgia per sguassà i tumuri, seguita da a chimioterapia d'intensità alta. Tuttavia, sti trattamenti spessu ghjunghjenu i so limiti per via di a resistenza à a droga è a toxicità limitante di a dosa. Ci hè bisognu di approcci di trattamentu più efficaci chì ponu ancu impegnà u sistema immune di u paziente per luttà contra u cancer.

U trattamentu basatu in laser, cunnisciutu cum'è terapia fotodinamica o fotoimmunoterapia, hè digià statu pruvatu in prucessi clinichi piloti è hà dimustratu prumessa. Utilizendu anticorpi specifichi chì miranu à e cellule cancerose è chì portanu molécule fotoattive, u trattamentu pò attivà e spezie reattive in una zona localizata, causendu danni à e cellule cancerose resistenti à a chimio. U vantaghju di stu trattamentu hè chì ancu prima u sistema immune per l'immunoterapia di seguitu, potenzalmentu risparmià e cellule immune "bone" è sguassate e cellule tumorali "cattive" chì impediscenu u sistema immune.

In più di u trattamentu, u labburatoriu hè ancu travagliatu nantu à u sviluppu di un microscopiu in miniatura chì pò esse inseritu in u corpu per valutà i tumori cù a luce. U microscopiu aduprà brevi impulsi di luce trasmessi à traversu una fibra ottica per l'imaghjini. Attualmente, tali dispusitivi sò grande è caru, ma u labburatoriu hà u scopu di creà un dispositivu laser ligeru è portable chì costarà circa $ 10,000.

A ricerca hè altamente interdisciplinaria, chì implica matematica, fisica, fotofisica, fisica quantistica, biofisica, biochimica è immunologia tumorale. L'Università di u Nordeste duverà u travagliu sperimentale per u trattamentu, mentre chì u labburatoriu Enderling utilizerà l'oncologia matematica per prughjettà cumu un tumore risponde à u trattamentu. U mudellu cumputazionale serà ancu usatu per simulà diverse cundizioni chì ùn ponu micca esse pruvati sperimentalmente.

Questa ricerca mostra un potenziale promettente per u sviluppu di un trattamentu basatu à laser chì ponu specificamente mira à e cellule di cancro di l'ovaru resistenti à a chimio è stimulà u sistema immune di u paziente per luttà. U sviluppu di un microscopiu in miniatura furnisce ancu insights preziosi nantu à e cellule tumorali è guidà più esperimenti è trattamenti.

