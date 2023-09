Una nova ascia leggendaria à duie mani vene in World of Warcraft Dragonflight in Patch 10.2

Blizzard Entertainment hà cunfirmatu l'intruduzione di una nova arma leggendaria in u prossimu Patch 10.2 di World of Warcraft Dragonflight. L'ultimi dettagli revelanu chì questa arma leggendaria serà una ascia à duie mani, aperta à tutti i caratteri chì ponu equipà tali armi, indipendentemente da a so classe. Questa hè una partenza da a prima arma leggendaria di Dragonflight, Nasz'uro, l'eredità Unbound, chì avia restrizioni specifiche di classe. A nova ascia leggendaria serà a prima di u so tipu da l'espansione Wrath of the Lich King in 2009.

Taylor Sanders, un designer di scontri di WoW, hà dettu in una entrevista chì anu pigliatu in contu i feedback di i ghjucatori è travaglianu per assicurà chì l'acquistu di articuli rari è gocce ùn hè micca frustrante. Vulenu chì questi articuli si sentenu guadagnati è eccitanti quandu sò ottenuti. L'obiettivu hè di affruntà e preoccupazioni di i ghjucatori chì sentenu chì certe specifiche è classi anu un vantaghju per via di elementi rari specifichi. Intruducendu un'arma leggendaria accessibile à parechje classi cum'è Paladini, Cavalieri di a Morte è Guerrieri, i sviluppatori speranu di allevà a pressione di i ghjucatori chì si sentenu quandu a so classa hè potenzialmente superata da un altru cun equipamentu megliu.

Cuntrariu di l'aspettattivi, l'arma leggendaria in Patch 10.2 ùn serà micca cuncentrata nantu à i Druidi, cum'è parechji ghjucatori anticipanu. Invece, serà strettamente ligatu à a storia è u caratteru di Fyrakk, chì offre un significatu à a narrativa di i Guardians of the Dream. Hè assai prubabile chì l'ascia leggendaria à duie mani serà un raid drop da Fyrakk, chì servirà cum'è u capu finale in u prossimu raid chjamatu Amirdrassil.

Cù u Patch 10.2 lanciatu più tardi quist'annu, i ghjucatori ponu aspittà di avanzà è di travaglià versu questa ascia leggendaria assai anticipata à duie mani. Significa l'impegnu di Blizzard à rinfurzà l'esperienza di World of Warcraft, rendendu più equilibrata è gratificante per tutti i ghjucatori.

