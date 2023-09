New Borderlands Collection: Pandora's Box offre un grande valore per i fan

A cullizzioni Borderlands recentemente lanciata: Pandora's Box hè diventata un successu trà i fan di Borderlands, cullà rapidamente in u graficu Xbox "Top Paid". Dapoi a so liberazione u 1 di settembre, a cullizzioni hà righjuntu u sicondu postu in u chart di u Regnu Unitu, è ferma à u numeru sette in i Stati Uniti.

Unu di i mutivi principali di a so popularità hè u massivu scontu di 60% attualmente dispunibule, chì porta u prezzu da £ 123.99 / $ 149.99 à £ 49.59 / $ 59.99. Inoltre, quelli chì anu digià pussede qualcunu di i ghjochi inclusi in a cullezzione ponu gode di un scontu ancu più grande.

U Borderlands Collection: Pandora's Box include sei ghjochi, cù tuttu u cuntenutu add-on per ogni ghjocu. I fanali ponu aspittà ore di ghjocu immersivu è esplorazione in l'universu unicu Borderlands.

Per quelli chì anu interessatu à cumprà a cullezzione, avà hè u tempu perfettu per fà prima chì u scontu scade versu u mercuri o ghjovi di sta settimana. A cullezzione pò esse facilmente truvata in a Xbox Store.

Parechji fanni sò entusiasmati di questa offerta, postu chì furnisce un grande valore per i sei ghjochi è u so cuntenutu supplementu. Tuttavia, l'opinioni ponu differisce, è l'individui sò incuraghjiti à sparte i so pinsamenti in a sezione di cumenti.

Per piacè nutate chì alcuni di i ligami furniti in questu articulu sò ligami affilati, chì significa chì un picculu percentuale di a vendita pò andà à l'editore si una compra hè fatta. Più infurmazione nantu à questu pò esse truvata in a nostra Disclosure FTC.

Fonti:

- Borderlands Collection: Pandora's Box in Xbox Store