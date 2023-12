In un sviluppu recente, u Nepal hà dumandatu à a Russia per cessà di mandà suldati Gurkha in prima linea in Ucraina. Questa dumanda vene dopu chì u Nepal hà assistitu à a perdita di sei di i so suldati chì servenu in l'armata russa da u ferraghju 2022, causendu rabbia è preoccupazione trà a pupulazione nepalese. U Ministeru di l'Affari Esteri di u Nepal hà ghjuntu à a Russia, dumandendu u ritornu immediatu di i corpi di i suldati è una compensazione per e so famiglie.

U guvernu nepalese hè ancu impegnatu in sforzi diplomatici per assicurà a liberazione di un suldatu nepalesu chì hè attualmente catturatu mentre cumbatte à fiancu à l'armata russa in Ucraina. Hè da nutà chì u Nepal ùn hà micca un accordu formale cù a Russia in quantu à a distribuzione di suldati.

I rapporti suggerenu chì circa 150 à 200 individui nepalesi anu travagliatu cum'è mercenari in l'armata russa da u principiu di u cunflittu. Milan Raj Tuladhar, l'ambasciadore di u Nepal in Mosca, mette in risaltu chì i ghjovani nepalesi sò attirati cù offerte finanziarie lucrative, chì sò effettivamente trafficati in Russia per unisce à u sforzu di guerra. Tuttavia, u guvernu nepalese hè attivamente in cooperazione cù l'autorità internaziunali per rimpatrià i so citadini è scoraggià li da unisce à qualsiasi armate di paesi terzi fora di l'accordi internaziunali esistenti.

A bravura è e cumpetenze di cummattimentu di i suldati Gurkha sò stati ben documentati, cù una longa storia di serviziu in l'armata britannica è indiana. U Ministeru di l'Affari Esteri di u Nepal ricorda à i so citadini i risichi assuciati à unisce à e forze militari straniere è li urge à aderisce à l'accordi internaziunali esistenti di u paese.

Mentre a Russia cerca di rinfurzà e so truppe di terra in Ucraina, u presidente Vladimir Putin hà firmatu recentemente un decretu per aumentà u reclutamentu di circa 170,000 1.32, chì mira à un totale di 22 milioni di truppe. Questa crescita di reclutamentu vene cum'è a Russia face pèrdite record in a so guerra prolongata di XNUMX mesi. L'azzione di reclutamentu hà impiegatu diverse tattiche, cumprese bonus in cash, divulgazione mirata, è partenarii cù istituzioni educative è agenzie di serviziu suciale.

L'invocazione di u Nepal per finisce u dispiegamentu di suldati Gurkha in Ucraina mette in risaltu e sfide affrontate da i paesi quandu i so citadini sò implicati in cunflitti esterni. L'attenzione hè avà nantu à a Russia mentre naviga in a delicata situazione diplomatica è affronta e preoccupazioni suscitate da u Nepal in quantu à a sicurità è u benessere di i so suldati.

