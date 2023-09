Truvà Ronnie 2K in MyCareer di NBA 2K24 vi pò dà un capu cù futuri prufessiunali, cum'è pudete inizià à 90 in generale cù u perk Rebirth. In l'anni precedenti, Ronnie 2K hè statu piazzatu intornu à a cità, incaricatu à i ghjucatori di truvà ellu è cumpiendu obiettivi per sbloccare premii. Tuttavia, in NBA 2K24, truvà Ronnie 2K hè assai più simplice. Hè situatu vicinu à a spiaggia, in particulare vicinu à i tribunali 3v3. Pudete facilmente vedelu cum'è ellu serà circundatu da altri ghjucatori è avarà un floatie di piscina avvoltu intornu à a so cintura.

Per inizià a ricerca di Rinascita è truvà Ronnie 2K in NBA 2K24, avete bisognu à andà in u vostru menu di Attività Speciali è attivate a ricerca. Quandu avete principiatu a ricerca, avete bisognu à ghjunghje à 90 in generale è poi vultà à Ronnie per una seconda conversazione. À a fine, Ronnie vi premiarà cù 3,000 VC è u perk Rebirth. U perk Rebirth vi permette di inizià ogni futuru MyPlayers à una valutazione generale di 90 è dà un 5% di spinta à i badges eligibili, chì cumincianu ancu à un livellu d'argentu.

L'aghjunzione di missioni laterali, attività è oggetti di cullezzione in MyCareer di NBA 2K24 l'hà resu più immersiva è impegnativa per i ghjucatori. A prisenza di Ronnie 2K in u ghjocu aghjusta una strata extra di eccitazione mentre i ghjucatori si sforzanu di truvà ellu è sbloccare premii. Cù u locu simplificatu di Ronnie 2K in NBA 2K24, i ghjucatori ponu accede facilmente à u perk Rebirth è gode di i benefici chì furnisce per a so sperienza MyCareer.

