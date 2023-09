Realizzazioni è Trofei NBA 2K24: L'Ultima Guida per Dimustrà sè stessu nantu à a Corte

Cù a liberazione di NBA 2K24, i ghjucatori sò pronti à affruntà un novu set di Realizzazioni è Trofei per mostrà e so cumpetenze nantu à u tribunale virtuale. A puntata di quist'annu offre 45 sfide chì copre una gamma di scopi è obiettivi.

Da cunquistà a Lista di GOAT à fà u prugressu in a WNBA, i cumplementisti anu assai per mantene l'impegni. I Rializazioni è i Trofei in NBA 2K24 sò pensati per spinghje i ghjucatori à i so limiti è furnisce una sperienza gratificante.

Alcune sfide notevuli includenu scunfighja tutti i 8 caratteri di u capu à Sunset Park è The Point, vince u torneu di streetball in The Yard, è ottene 3 stelle in tutti i 4 ghjochi di flashback di famiglia. I ghjucatori ponu ancu attivà una Skill GOAT per a prima volta, sbloccare u Tier 4 GOAT Skill Reward in tutte e 4 categurie, è ghjunghje à diversi livelli in a Lista GOAT.

L'altri rializazioni implicanu batte record in punti, rimbalzi, assist, blocchi, furti, o trè punti, vincendu Rookie of the Year, MVP, Finals MVP, è u Campionatu in a stessa stagione, è superendu leggende cum'è Kareem Abdul-Jabbar è Michael Jordan in rializazioni.

Inoltre, NBA 2K24 introduce sfidi specifichi à a WNBA, cum'è vince un ghjocu in The W, ghjunghje à u più altu livellu di progressione, è eccellendu in tutti i pilastri di The W. U ghjocu presenta ancu diversi compiti MyTEAM, cumprese l'applicazione di una carta di scarpa di diamante. , creendu una Scarpa di Diamante in u Laboratoriu di Calzature MT, è compie e cullezzione.

I ghjucatori ponu dimustrà a so cumpetenza di tirò fendu scatti di liberazione perfetti è vincendu ghjochi cù margini significativi. Puderanu ancu dimustrà e so cumpetenze in spazii cum'è u tiru di trè punti, i turnovers, i rimbalzi, i blocchi, è l'assistenza per superà i so avversari.

NBA 2K24 offre una ricca gamma di cuntenutu è sfide per i ghjucatori per spiegà è cunquistà. Ch'ella sia un ghjucatore espertu o novu in a franchizia, i Rializazioni è i Trofei di questu annu furnisceranu una sperienza eccitante è cumpetitiva nantu à u campu di basket virtuale.

