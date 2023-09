Un rapportu recente da l'Uffiziu di Responsabilità di u Guvernu di i Stati Uniti (GAO) hà revelatu chì l'alti funzionari di a NASA vedenu u Sistema di Lanciamentu Spaziale (SLS) di l'agenzia cum'è "inaccessibile" à i so livelli di costu attuali. U rapportu GAO, chì analizà e spese di u prugramma SLS, critica a mancanza di trasparenza in quantu à i costi continui è mette in risaltu a necessità di migliurà in l'accessibilità.

Ancu se u rapportu ùn divulga micca i nomi o u numeru di funzionari chì anu fattu sta dichjarazione, dice chì a NASA ricunnosce a necessità di rinfurzà l'accessibilità. U prugramma SLS di l'agenzia hà sviluppatu una strada per ottene u futuru risparmiu di costi, chì include stabilizà u calendariu di volu, aumentendu l'efficienza, incuragisce l'innuvazione è aghjustà e strategie di acquisizione per riduce i risichi di u costu.

U fustu SLS hè centrale à u prugramma Artemis di a NASA, chì hà u scopu di rinvià l'omu à a luna è stabilisce un stabilimentu lunare permanente. U primu lanciu di prova di u SLS, chjamatu Artemis I, hè statu fattu u 16 di nuvembre è hè statu cunsideratu un successu significativu, malgradu i ritardi. Stu successu apre a strada per a prima missione di prova di l'equipaggiu di a NASA intornu à a luna à a fine di u 2024 (Artemis II) è l'eventuali ritornu di l'astronauti americani à a luna (Artemis III).

Tuttavia, e critiche di u prugramma SLS persistanu, cumprese i rapporti di i vigili di u guvernu cum'è u GAO è l'ispettore generale di a NASA. Questi rapporti anu evidenziatu i prublemi di cuntrattura, i costi eccessivi è a mancanza di trasparenza da a NASA in quantu à l'estimazioni di i costi per i lanciamenti di Artemis programati.

U rapportu GAO hà ancu revelatu chì avia cunsigliatu in 2014 chì a NASA hà sviluppatu una basa di costu per e missioni chì utilizanu u SLS Block I, ma l'agenzia ùn hà micca implementatu sta raccomandazione. Inoltre, a NASA ùn hà micca pensatu di misurà i costi di produzzione per monitorizà l'accessibilità di u so cohete più putente.

In più di i $ 12 miliardi dighjà spesi per u sviluppu di u cohete SLS, a NASA hà dumandatu più di $ 11 miliardi in a so recente pruposta di bilanciu per finanzià u prugramma per i prossimi quattru anni.

In generale, u rapportu GAO suscita preoccupazioni annantu à a sustenibilità di u prugramma SLS à i so livelli di costu attuali, incitandu à a NASA per affruntà i prublemi di affordabilità è cercà strategie di risparmiu di costu per u futuru.

