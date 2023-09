Un studiu recente hà evidenziatu l'effetti pusitivi di l'esercitu nantu à a salute mentale. A ricerca hà scupertu chì l'attività fisica regulare pò avè un impattu significativu à migliurà u benessere generale è riduce i sintomi di depressione è ansietà.

L'eserciziu hè longu cunnisciutu per avè numerosi benefici per a salute fisica, cumpresa a gestione di u pesu, a salute cardiovascular, è a forza è a flessibilità mejorate. In ogni casu, stu studiu aghjunghje à u corpu crescente di evidenza chì suggerisce chì l'esercitu hè ancu beneficu per a salute mentale.

U studiu implicava l'analisi di dati da più di 10,000 XNUMX participanti è truvaru chì l'individui chì anu impegnatu in l'eserciziu regulare anu avutu menu sintomi di depressione è ansietà in paragunà à quelli chì eranu menu attivi fisicamenti. I circadori anu truvatu ancu chì l'esercitu hà avutu un effettu protettivu, riducendu a probabilità di sviluppà disordini di salute mentale.

Si crede chì l'attività fisica hà parechji meccanismi per mezu di quale affetta positivamente a salute mentale. Prima, l'eserciziu stimula a liberazione di endorfine, chì sò sustanzi chimichi naturali chì aumentanu l'umore chì ponu aiutà à riduce i sentimenti di stress è à migliurà l'umore. Inoltre, l'eserciziu regulare prumove mudelli di sonnu megliu è ponu aumentà l'autoestima è a fiducia.

Hè impurtante di nutà chì l'esercitu ùn deve esse intensu o tempu per avè un impattu pusitivu in a salute mentale. Ancu i livelli moderati di attività fisica, cum'è caminari o giardinaggiu, ponu avè benefici significati.

I risultati di stu studiu enfatizzanu ancu l'impurtanza di incorpore l'eserciziu regulare in a nostra rutina di ogni ghjornu. Micca solu cuntribuisce à una salute fisica megliu, ma ghjoca ancu un rolu vitale in prumove u benessere mentale.

