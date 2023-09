Cumu riparà NameDrop ùn funziona micca in iPhone

A funzione NameDrop in iPhone hè un modu còmuda per sparte l'infurmazioni di cuntattu cù l'utilizatori di l'iPhone via AirDrop. Tuttavia, certi utilizatori anu avutu prublemi cù NameDrop chì ùn funziona micca. Ancu se u mutivu esatta di stu prublema ùn hè micca chjaru, ci sò parechje correzioni chì pudete pruvà.

Prima, verificate se u vostru iPhone sustene a funzione NameDrop. NameDrop funziona solu nantu à i mudelli iPhone selezziunati chì sò cumpatibili cù iOS 17. Se avete un iPhone X o un mudellu precedente, ùn sustene micca iOS 17 è per quessa, NameDrop ùn funziona micca in u vostru dispositivu. Inoltre, sia u vostru iPhone sia l'iPhone di u destinatariu anu bisognu di avè iOS 17 installatu per chì NameDrop funziona bè.

Un altru mutivu cumuni per chì NameDrop ùn funziona micca hè aduprà u gestu NameDrop in modu incorrectu. À aduprà sta funziunalità, vi tocca à purtà i rùbbriche suprana di dui iPhones in vicinu. Assicuratevi chì e rùbbriche suprana di i dui iPhones tuccanu l'una à l'altra o mette inseme.

Sè avete accidentalmente disattivatu u paràmetru "Bringing Devices Together", pò ancu causà NameDrop à malfunzionamentu. Per verificà questu, andate à l'app Settings, apre Generale, è toccu i paràmetri AirDrop. Assicuratevi chì l'opzione "Bringing Devices Together" hè attivata.

I prublemi cù a cunnessione Bluetooth è WiFi ponu ancu influenzà a funzione NameDrop. Pruvate di disattivà è accende Bluetooth è WiFi in i dui iPhones per vede s'ellu risolve u prublema.

Per automaticamente, a visibilità di AirDrop hè impostata à "Contacts" in iPhones. Tuttavia, postu chì NameDrop hè utilizatu per sparte i dati di cuntattu cù l'utilizatori di l'iPhone chì ùn sò micca in i vostri cuntatti, avete bisognu di stabilisce a visibilità di AirDrop à "Tutti" per chì NameDrop funziona bè. Questu pò esse fattu in i paràmetri di AirDrop.

A volte, un semplice riavviu pò risolve bug minori o prublemi di software. Pruvate rilancià u vostru iPhone per vede s'ellu risolve u prublema di NameDrop chì ùn funziona micca.

Sè nimu di i suluzioni sopra à travaglià, resetting i paràmetri reta nant'à u vostru iPhone è iPhone l'altru pò aiutà. Tuttavia, tenite in mente chì resettate i paràmetri di a rete eliminerà e rete WiFi salvate è i dispositi Bluetooth aghjunti prima.

In generale, sè vo avete prublemi cù NameDrop chì ùn funziona micca in u vostru iPhone, pruvate queste correzioni per risolve u prublema è gode di a cunvenzione di spartera di u cuntattu via AirDrop.

