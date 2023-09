I scientisti anu fattu una scuperta notevole in u so studiu di i moonquakes. Quandu l'astronauti di l'Apollu pusonu sismometri nantu à a superficia di a luna, anu truvatu chì a luna sperimenta i terremoti di luna, simili à cumu a Terra sperimenta i terremoti. Sti moonquakes sò in quattru tippi diffirenti: prufonda, superficiale, termale è quelli causati da l'impatti di meteorite. In ogni casu, una recente analisi di dati di terrimotu termale arregistrati da strumenti da a missione Apollo 17 hà revelatu un quintu tipu di terrimotu di luna chì era scunnisciutu prima.

Durante a missione Apollo 17, trè sismometri sò stati calibrati per registrà i terrimoti termali nantu à a luna. Sti dispusitivi culligatu dati da uttrovi 1976 à maghju 1977. I tremoti termali sò per via di cambiamenti di temperatura estremi chì a luna passa da u ghjornu à a notte, chì varieghja da 250 gradi Fahrenheit (121 gradi Celsius) à -208 gradi Fahrenheit (-133 gradi Celsius).

Utilizendu tecniche sofisticate, cumpresu l'apprendimentu machine, i circadori di l'Istitutu di Tecnulugia di California anu riesaminatu i dati. Anu scupertu chì i terremoti termali sò regularmente durante u ghjornu, ma anu ancu truvatu tremore supplementari senza relazione cù i terremoti termali. Questi novi terremoti sò accaduti solu in a matina.

Per determinà a fonte di sti tremoti misteriosi, i circadori sò stati sorpresi di truvà chì sò urigginati da a basa di l'atterrissimu lunare Apollo 17. Ogni matina, cum'è a basa di l'atterrissimu hè riscaldata da u sole, si dilata è vibra, causendu i terremoti. Questi terremoti sò cun una rigularità rimarchevule, succorsu ogni cinque à sei minuti per un periudu di cinque à sette ore di a Terra.

Mentre chì questi moonquakes ùn ponu micca esse naturali, cuntribuiscenu ancu à a nostra cunniscenza di l'attività sismica di a luna. Sta cunniscenza hè cruciale per u futuru sviluppu lunare.

I circadori enfatizà l'impurtanza di studià e dati esistenti per cuncepisce esperimenti è missioni chì ponu risponde à e dumande ghjustu nantu à a luna. A luna hè l'unicu corpu celeste, in più di a Terra, per avè parechje sismometri nantu à a so superficia, chì furnisce una opportunità unica per studià un altru corpu planetariu in prufundità.

Nta l'ultimi mesi, un novu strumentu sismicu chjamatu Strumentu per l'Attività Sismica Lunar (ILSA) hè statu implementatu nantu à a luna da u Chandrayaan 3 Lander indianu. Hè riesciutu à registrà un terremotu di luna naturale u 26 d'aostu di u 2023, ancu s'è a fonte esatta di u terremotu hè sempre sottu investigazione.

Ulteriori ricerche nantu à l'attività sismica lunare aiuterà i scientisti à cartografià i crateri di a luna è à circà i dipositi. Inoltre, mettendu sismometri in e regioni in ombra permanente à u Polu Sud di a luna, i circadori puderanu scopre u ghjacciu d'acqua intrappulatu sottu à a superficia, postu chì l'onda sismica viaghja più lentamente attraversu l'acqua.

I risultati di stu studiu sò stati publicati in u Journal of Geophysical Research - Planets u 5 di settembre.

