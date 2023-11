A minaccia di u mare profondu pone una minaccia per a vita marina? Insights da Esperimenti à bordu

In fondu sottu à a superficia di l'oceanu si trovanu vaste riserve di metalli preziosi cum'è u ferru è u manganese. Sti risorsi preziosi, in forma di noduli di patate è crosta ricca di metalli, anu attiratu l'attenzione di e cumpagnie minerarie di u mare prufondu chì vulianu sfruttà per e batterie è l'elettronica. In ogni casu, sò stati suscitati preoccupazioni annantu à u dannu potenziale chì queste attività minerarie puderanu inflighje à a vita marina. Un studiu recente, publicatu in a rivista Nature Communications, mette in luce sti preoccupazioni per mezu di esperimenti à bordu cunduti nantu à meduse di cascu in i fiordi norvegesi.

Utilizendu e meduse di cascu cum'è i sughjetti di ricerca, i scientisti anu u scopu di capiscenu l'impattu di u sedimentu pompatu in i so tanki, simulando e cundizioni chì puderanu nasce da a minera di u mare. I risultati sò stati chjappi : a medusa hà luttatu per affruntà a prisenza di l'acqua fangosa. Anu pruvatu à ridivà di u sedimentu pruducia l'excedente di mucus, una risposta visibile chì s'assumigliava à corde frosted. À u livellu molekulari, i risposti di stress sò stati osservati, cù i geni assuciati cù a riparazione di tissuti è u sistema immune chì diventanu attivu.

U duttore Helena Hauss, un ecologista marinu implicatu in u studiu, hà manifestatu preoccupazioni per u gastru energeticu necessariu da a medusa per cumbatte i sedimenti è mantene u so benessiri. In l'oceanu prufondu induve queste criature residenu, l'alimentariu hè scarsu, è a carica energetica supplementaria imposta da l'acqua fangosa pò purtà à a fame è a diminuzione di i tassi di ripruduzzione. Queste scuperte suggerenu chì l'effetti di a minera di u mare profondu puderia avè cunsequenze di larga scala, micca solu per a vita marina, ma ancu per l'omu.

Sicondu i circadori, l'animali cum'è a medusa di cascu ghjucanu un rolu cruciale in u ciculu di u carbonu mantenendu u diossidu di carbonu almacenatu in l'oceanu prufondu invece di liberà in l'atmosfera. Inoltre, e spezie di pesci chì dependenu di queste cumunità di l'oceanu mediu, cumprese spezie cummirciali impurtanti cum'è u tonnu, puderanu esse affettati negativamente. Dunque, a prutezzione di l'equilibriu delicatu di l'oceanu apertu diventa imperativa per mantene i servizii ecologichi chì furnisce.

I risultati di u studiu significanu un passu significativu per capiscenu l'impatti ambientali potenziali di l'attività minera in mare profondu. Mentre u mondu s'affaccia cù a crescente dumanda di minerali, i decisori pulitichi, i scientisti è l'imprese minerarie anu da travaglià inseme per stabilisce pratiche sostenibili chì salvaguardanu l'ecosistema marini è u delicatu equilibriu di l'oceani di u nostru pianeta.

Dumande dumandatu Spissu

Cos'è l'estrazione di u mare profondu?

A minera di u mare profondu si riferisce à l'estrazione di minerali preziosi da u fondu di l'oceanu. Implica l'eliminazione di noduli o croste ricchi di metalli chì si trovanu in e regioni sottumarini cum'è i venti idrotermali.

A minera di u mare profondu si riferisce à l'estrazione di minerali preziosi da u fondu di l'oceanu. Implica l'eliminazione di noduli o croste ricchi di metalli chì si trovanu in e regioni sottumarini cum'è i venti idrotermali. Chì sò e meduse di cascu?

E meduse di cascu sò meduse grandi, di dimensioni di cena, truvate in acque profonde in u mondu sanu, tipicamente à una prufundità di 1,500 à 2,000 piedi. Servinu cum'è urganismi rapprisentanti per l'animali di corpu molle chì residenu in l'oceanu apertu.

E meduse di cascu sò meduse grandi, di dimensioni di cena, truvate in acque profonde in u mondu sanu, tipicamente à una prufundità di 1,500 à 2,000 piedi. Servinu cum'è urganismi rapprisentanti per l'animali di corpu molle chì residenu in l'oceanu apertu. Chì eranu l'effetti di l'esposizione à i sedimenti nantu à a medusa?

L'esposizione à i sedimenti hà purtatu à risposti visibili, cum'è a pruduzzione di mucus eccessivu per ridivà di l'acqua fangosa. À u livellu molekulari, i risposti di stress sò stati osservati cù l'attivazione di geni assuciati cù a riparazione di tissuti è u sistema immune.

L'esposizione à i sedimenti hà purtatu à risposti visibili, cum'è a pruduzzione di mucus eccessivu per ridivà di l'acqua fangosa. À u livellu molekulari, i risposti di stress sò stati osservati cù l'attivazione di geni assuciati cù a riparazione di tissuti è u sistema immune. Perchè l'estrazione di u mare profondu hè una causa di preoccupazione?

L'attività minera di u mare profondu ponu potenzialmente dannu a vita marina è disturbà i prucessi ecologichi essenziali. Puderia guidà à a fame è a riduzzione di i tassi di ripruduzzione per diversi organismi di u mare profondu, affettendu u delicatu equilibriu di l'ecosistema di l'oceanu è a dispunibilità di spezie di pesci impurtanti chì l'omu contanu per u sustenimentu.

L'attività minera di u mare profondu ponu potenzialmente dannu a vita marina è disturbà i prucessi ecologichi essenziali. Puderia guidà à a fame è a riduzzione di i tassi di ripruduzzione per diversi organismi di u mare profondu, affettendu u delicatu equilibriu di l'ecosistema di l'oceanu è a dispunibilità di spezie di pesci impurtanti chì l'omu contanu per u sustenimentu. Chì si pò fà per prutege a vita marina ?

A prutezzione di a vita marina richiede l'implementazione di pratiche è regulamenti sustinibili per a minera in mare profonda. A cullaburazione trà i decisori pulitichi, i scientisti è e cumpagnie minerarie hè chjave per assicurà l'estrazione di risorse rispunsevuli mentre priservendu l'integrità di l'ecosistemi marini.

Fonti:

- Articulu originale: [The New York Times] (https://www.nytimes.com)

- Fonte di l'imaghjini: [Unsplash] (https://www.unsplash.com)