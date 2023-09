Mortal Kombat 1 rivela Jean-Claude Van Damme cum'è Johnny Cage

NetherRealm Studios, i creatori di Mortal Kombat 1, anu appena svelatu l'aspettu di Jean-Claude Van Damme cum'è Johnny Cage in u ghjocu. A rivelazione di sta pelle speciale, chì prisenta Van Damme in u so vestitu iconicu da u film Bloodsport di u 1988, hè accadutu durante l'episodiu di Hot Ones di u co-creatore di a serie Ed Boon.

L'apparizione di Van Damme in Mortal Kombat 1 hà un significatu per via di a storia trà Bloodsport, Van Damme è a franchise di u ghjocu stessu. In i primi fasi di sviluppu, u primu Mortal Kombat era in realtà destinatu à esse un ghjocu Van Damme. A squadra daretu à u ghjocu vulia chì Van Damme sia a stella di u tìtulu, ancu include l'imaghjini di Bloodsport in u so pitch iniziale. In ogni casu, stu cuncettu ùn hè mai ghjuntu à u fruttu è invece, Mortal Kombat hè natu. Johnny Cage, unu di i parsunaghji di u ghjocu, hà sempre parsu esse un tributu o parodia di Van Damme, facendu di sta pelle speciale una culminazione di quella cunnessione.

A pelle di Van Damme serà dispunibule per i pruprietari di Kombat Pack, chì anu accessu à cuntenutu supplementu attraversu u pass di stagione. Mentre i filmati di a pelle sò stati scherzi prima, questa hè a prima volta chì u render hè statu revelatu cumplettamente. Hè previstu di lancià à fiancu à a liberazione di accessu anticipatu di Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat hà una storia di incorpore pelle di celebrità in u ghjocu. I capitoli precedenti presentavanu skin cù e somiglianze è e voci di DJ Dimitri Vegas, è ancu i membri di u cast Bridgette Wilson, Linden Ashby è Christopher Lambert da u film Mortal Kombat 1995. Inoltre, Mortal Kombat X includeu una pelle speciale per Jax, interpretata da Carl Weathers, bundle cù u Predator DLC.

Fonte: N/A