Novi modi per sbloccare skin in Mortal Kombat 1: i ghjucatori utilizanu a manipulazione di data

In u mondu di i video games, i ghjucatori trovanu sempre modi innovatori per navigà e sfide è sbloccare u cuntenutu oculatu. Mortal Kombat 1, l'ultima puntata di l'iconica serie di ghjoculi di cummattimentu, ùn hè micca eccezzioni. Ricertamenti, i ghjucatori anu scupertu una tecnica unica per accede à e pelle prima indisponibili senza avè da pagà per elli.

I sviluppatori di NetherRealm anu introduttu certi pelle cum'è parte di u modu Invasions in a Stagione 1. Queste pelle eranu inizialmente solu ottenevule per u ghjocu. Tuttavia, sò stati recentemente resi dispunibuli per a compra cù a valuta in u ghjocu, Dragon Krystals. Questa mossa hà suscitatu una reazione da a cumunità, postu chì i ghjucatori sò stati purtati à crede chì sti skins vulteranu solu in e stagioni future.

In una svolta sorprendente di l'avvenimenti, i ghjucatori di Mortal Kombat 1 anu capitu un modu per scaccià l'acquistu è sbloccare queste pelle bramate gratuitamente. Manipulendu i paràmetri di data nantu à e so cunsole, i ghjucatori anu pussutu rende accessibile i pelle di a Stagione 1. Anu solu avè da cambià a data di a cunsola à un tempu prima di l'11 di nuvembre, carricà u ghjocu, cumprà e pelle desiderate, è poi rinvià a data à u presente. Stu sfruttamentu hà permessu à i ghjucatori di mantene e pelle senza spende alcuna valuta.

A scuperta di stu sfruttamentu di manipulazione di data si sparse rapidamente per e plataforme di e social media cum'è Twitter è Reddit. I ghjucatori anu spartutu e so storie di successu è anu avvistatu à l'altri di ùn spende micca a so munita duramente guadagnata in queste pelle, postu chì puderanu sbloccarli facilmente sfruttendu i paràmetri di data.

Comu riggistràrisi:

Q: Puderaghju aduprà stu sfruttamentu nantu à qualsiasi piattaforma di ghjocu?

A: U sfruttamentu hè statu cunfirmatu per travaglià nantu à e console PlayStation 5 è Nintendo Switch.

Q: L'usu di stu sfruttamentu hà un impattu nantu à a mo sperienza di ghjocu?

A: Mentre u sfruttamentu stessu ùn affetta micca u ghjocu, pò minà a strategia di monetizazione di i sviluppatori è l'integrità di l'ecunumia in u ghjocu.

Q: NetherRealm patcherà stu sfruttamentu?

A: Hè assai prubabile chì i sviluppatori indirizzanu stu prublema cù un hotfix o patch d'emergenza per mantene l'integrità di u so pianu di monetizazione.

Mentre i ghjucatori cuntinueghjanu à scopre novi tecniche è sicreti in Mortal Kombat 1, u ghjocu resta una sperienza dinamica è in evoluzione. L'eccitazione chì circonda queste scuperte mette in risaltu a natura appassiunata è ricca di risorse di a cumunità di i ghjoculi.

Fonte: IGN