Scopre cumu i ghjucatori ignoranu u pagamentu per i skin in Mortal Kombat 1

In l'ultime settimane, i ghjucatori di Mortal Kombat 1 anu truvatu un novu modu per ottene pelli senza avè da spende soldi. Manipulendu i paràmetri di data nantu à e so cunsole, i ghjucatori anu pussutu sbloccare skins chì prima eranu solu dispunibili per a compra. Stu sfruttamentu intelligente hà suscitatu una onda di eccitazione trà i fan di Mortal Kombat, postu chì sò avà capaci di accede à cuntenutu esclusivu senza spende un centesimu.

A scuperta di stu sfruttamentu vene dopu à una mossa cuntruversa da NetherRealm, u sviluppatore di u ghjocu, per fà pelli precedentemente esclusive dispunibuli per cumprà cù a valuta premium di u ghjocu. Sta decisione hè stata accolta cù una reazione da a cumunità, chì si sentia chì sò stati sfruttati. In ogni casu, i ghjucatori truvaru rapidamente una suluzione à stu prublema cambiendu a data in a so cunsola.

Cambiendu a data à un tempu prima chì e pelle sò dispunibuli per a compra, i ghjucatori ponu sbloccarli gratuitamente. Puderanu tandu turnà a so cunsola à a data curretta è mantene e pelle sbloccate. Questa tattica intelligente s'hè diffusa in e plataforme di e social media, cù i ghjucatori chì sparte e so storie di successu è avvistendu à l'altri di ùn perde micca i so soldi per cumprà e pelle.

Mentre chì stu sfruttamentu hà furnitu una suluzione tempuranea per i ghjucatori chì cercanu di ottene pelli esclusive, hè impurtante nutà chì hè una soluzione è micca una suluzione à longu andà. NetherRealm hè prubabile di trattà stu prublema in futuri aghjurnamenti o patch per assicurà chì i ghjucatori ùn ponu micca sguassate u pagamentu per u cuntenutu in u ghjocu.

In cunclusioni, a scuperta di stu sfruttamentu di u cambiamentu di data in Mortal Kombat 1 hà datu à i ghjucatori una manera di sbloccare skin premium senza avè da spende soldi. Mentre chì questu hè un sviluppu eccitante per i fan di u ghjocu, hè impurtante ricurdà chì questu ùn hè micca una suluzione permanente è pò esse patched in u futuru. I ghjucatori anu da prufittà di sta opportunità mentre dura è tene un ochju per l'aghjurnamenti da NetherRealm.

S & P

1. Cumu u travagliu di u cambiamentu di data di sfruttamentu?

Per utilizà u sfruttamentu di u cambiamentu di data, i ghjucatori cambianu a data nantu à a so cunsola à un tempu prima chì e pelle sò dispunibuli per a compra. Questu li permette di sbloccare e pelle senza avè da spende soldi. Puderanu tandu turnà a so cunsola à a data curretta è mantene e pelle sbloccate.

2. U cambiamentu di data hè sfruttatu una suluzione permanente?

No, u sfruttamentu di u cambiamentu di data ùn hè micca una suluzione permanente. Hè prubabile chì NetherRealm risolverà stu prublema in l'aghjurnamenti futuri o patch per assicurà chì i ghjucatori ùn ponu micca scaccià u pagamentu per u cuntenutu in u ghjocu.

3. Pò u sfruttamentu di u cambiamentu di data pò esse usatu in tutte e plataforme?

Mentre chì u sfruttamentu hè statu inizialmente scupertu nantu à PlayStation 5, hè statu ancu informatu di travaglià nantu à u Nintendo Switch. I ghjucatori di altre piattaforme anu da esse prudente è fà a so propria ricerca prima di pruvà à utilizà stu sfruttamentu.