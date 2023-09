Una maghjina filtrata di Ermac in Mortal Kombat 1 Sparks discussion about Character Design

Una maghjina filtrata d'Ermac in u prossimu ghjocu Mortal Kombat 1 hà causatu una agitazione trà i fan, cun alcuni interrugati e scelte di disignu di caratteri. Mentre chì parechji aspettanu ansiosamente a liberazione di u trailer finale, i fanali anu nutatu una tendenza di caratteri in u ghjocu cù scarpi aperti o pedi nudi. Baraka, Katana, Li Mei è Nitara sò stati tutti vistu cù i so puntelli esposti.

L'imaghjina filtrata di Ermac mostra u cumbattimentu telekineticu in a so forma cumpleta, revelendu più di u so aspettu di ciò chì mostra prima. Alors que les fans approuvaient généralement son équipement, certains s'inquiétaient de sa peau rugueuse et semblable à une momie. Ci hè a speranza chì vistimenti alternativi o attrezzi seranu dispunibili per copre lu.

Una quistione recurrente trà i fanali hè per quessa chì tanti caratteri in Mortal Kombat 1 anu a so punta esposta. Certi cummentarii nantu à e social media anu suggeritu in scherzu chì qualchissia in NetherRealm pò avè un feticciu di i pedi. Altri si dumandanu s'ellu ci hè un significatu più profondu daretu à l'apparente fetish di u pede, cum'è cummentarii nantu à a fascinazione di Liu Kang per l'arti marziali.

Vale a pena nutà chì Street Fighter 6 hà ancu affruntatu critiche per u so ritrattu di i pedi, chì portanu alcuni à speculà chì pò esse una tendenza più larga in i ghjochi di cummattimentu. Mentre i fan aspittàvanu ansiosamente a liberazione di Mortal Kombat 1, resta à vede s'ellu ci saranu cambiamenti à i disinni di caratteri o se a speculazione di u fetish di u pede serà indirizzata.

Fonti:

- Brianna Reeves. "Mortal Kombat 1: L'immagine filtrata mostra a forma completa di Ermac". Dexertu. (2023-09-11).