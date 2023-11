San Jose presenta a so propria edizione persunalizata di Monopoly

A cità di San Jose hè pronta à piglià un viaghju nostalgicu in a strada di a memoria cù u lanciu di a so propria edizione di u popular ghjocu di tavulinu Monopoly. Questa edizione persunalizata rimpiazza i posti tradiziunali nantu à u tavulinu cù punti di riferimentu lucali, chì permettenu à i residenti è i visitatori di scopre a cità in un modu completamente novu.

Unu di i punti di riferimentu più emblematici in San Jose, a Winchester Mystery House, prende u centru di a scena cum'è a pusizioni bramata di Boardwalk. U sindaco di a cità, Matt Mahan, hà manifestatu a so eccitazione annantu à l'edizione persunalizata, dicendu chì hè una excelente opportunità per celebrà a ricca storia è i successi di San Jose.

In questa versione unica, l'Originali Joe's diventa u novu Park Place, mentre chì u VTA rimpiazza i punti di ferrovia. L'agenza di transitu lucale hè entusiasta di sta rapprisintazioni è hà ancu impastatu un autobus interu per prumove u ghjocu.

Peters' Bakery, famosa per a so deliziosa torta d'amandule brusgiata, hè un'altra impresa locale presentata in u tavulinu di ghjocu. A dumanda per i ghjoculi persunalizati hè stata sbulicata, cù una grande pila di pre-ordini chì vendenu in pocu tempu. Hilda Ramirez, nativu di San Jose, hà spressu u so amore per u cuncettu è orgogliu hà acquistatu cinque ghjoculi, cunsiderenduli u rigalu di Natale più caldu in a Bay Area.

A liberazione di l'edizione di San Jose hà attrattu visitatori da luntanu è largu, cumpresu un gruppu d'amici chì anu guidatu da Lincoln, fora di Sacramento, per mette in manu. Cù l'inclusione di punti di riferimentu familiari chì evocanu un sensu di orgogliu, questi individui anu manifestatu a so eccitazione è a satisfaczione.

Top Trumps USA, a cumpagnia daretu à a creazione di sti edizioni persunalizati, hà liberatu prima versioni di cità cum'è Napa Valley. In ogni casu, San Jose marca a prima cità maiò di Bay Area per riceve stu trattamentu speciale. Aaron Green, chì rapprisenta Top Trumps USA, hà mintuvatu i sfidi di decide di quali posti si prisentanu nantu à u bordu, postu chì ognunu hà opinioni diffirenti. Tuttavia, u scopu hè di immortalizà i punti di riferimentu è l'imprese significativi di a cità, assicurendu chì e generazioni future ponu gode di u ghjocu è amparà a storia unica di San Jose.

L'edizione San Jose di Monopoly include punti di riferimentu supplementari cum'è Tech Interactive è u Museu di Scuperta di i zitelli. Queste aghjunte aumentanu ancu a rapprisintazioni di a cultura vibrante è l'attrazioni di San Jose.

Chì sta edizione persunalizata di Monopoly sia un testimoniu di a grandezza di San Jose è u so statutu cum'è unu di i migliori lochi per campà in u paese.