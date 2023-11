Jessica Gagen: Da Miss England à Space Explorer

Jessica Gagen, un anticu vincitore di Miss England, hè in missione per rompe e barriere è rializà u so sognu di diventà astronauta. Cù un diploma in ingegneria aerospaziale da l'Università di Liverpool, Jessica hà sbulicatu a so vista per diventà a prima regina di bellezza in u spaziu. Recentemente, hà fattu un passu significativu più vicinu à u so sognu avendu l'uppurtunità di "vola" una nave spaziale Boeing Starliner in u Kennedy Space Center in Orlando, USA.

Durante a so visita à i Stati Uniti, Jessica ùn solu hà avutu l'uppurtunità di volà u simulatore Starliner, ma hè ancu andata in daretu à l'scena cù l'impiegati di Boeing chì stanu travagliendu à cuncepisce è custruisce un navetta spaziale. Hè stata immersa in u mondu di l'esplorazione spaziale, acquistendu insights preziosi nantu à u travagliu fattu in u campu.

In più di u so tempu in Boeing, Jessica hè stata data una visita VIP di u Kennedy Space Center è hà avutu l'incredibile opportunità di fighjà dui lanciamenti di missile da a Costa Spaziale di Florida. Era un viaghju di sognu chì superava tutte e so aspettative.

Cum'è un parlante principale in a cunferenza Ascend in Las Vegas, chì hè stata urganizata da a Stazione Spaziale Internaziunale, Jessica hà spartutu a so passione per prumove e donne è i zitelli in temi STEM. U so scopu hè di incuragisce più ragazze à perseguite una carriera in ingegneria è rompe i stereotipi chì circundanu l'industria.

Dopu avè vintu u titulu di Miss England, Jessica hè diventata un mudellu per l'aspiranti scientisti è ingegneri. Ella mira à aduprà a so piattaforma per educà a prossima generazione nantu à e diverse opportunità in i campi STEM è e cumpetenze chì l'ingegneria pò furnisce. A bellezza di Jessica cù un prughjettu di scopu, chjamatu U Prughjettu STEM, si cuncentra in ispirazioni di i ghjovani menti è dimustrà u putenziale di diversi tipi di ingegneria.

Fighjendu à u futuru, Jessica hà ancu aspirazioni di presentà documentarii televisivi educativi è di esplorà e tecnulugia novi. È s'ellu hè datu a chance, ella accettà impaziente l'uppurtunità di viaghjà in u spaziu.

A nave spaziale Starliner di Boeing hà digià finitu dui voli di prova senza equipaggiu, cù u sicondu successu à a Stazione Spaziale Internaziunale. Jessica cuntinueghja à perseguite i so sogni, è hà da esse cumpetizione in u 71e cuncorsu Miss World in Mumbai, India, in marzu.

