A nova modalità di ghjocu è l'aghjurnamenti d'accessu anticipatu venenu à Against the Storm

L'editore Hooded Horse hà annunziatu chì u popular ghjocu Against the Storm abbandunarà l'accessu anticipatu u prossimu mese cun una aghjurnazione 1.0 assai anticipata. Questa aghjurnazione introduverà un modu di ghjocu novu chjamatu Queen's Hand, chì hè specificamente pensatu per sfida à i ghjucatori sperimentati cù regule è ricumpensa uniche.

Against the Storm, descritta cum'è un "costruttore di città di fantasia scura", immerge i ghjucatori in un mondu post-apocalitticu induve devenu ricustruisce a civiltà in fronte di piogge devastanti. Cum'è u Vicerè di a Regina, i ghjucatori guidanu un gruppu diversu di sopravviventi cumpresi umani, castori, lucertole, volpi è arpie. Inseme, anu da ricunquistà u desertu è assicurà un futuru per l'umanità.

Unu di l'aspetti più eccitanti di a prossima aghjurnazione hè l'aghjunzione di Queen's Hand. Stu modu di ghjocu presenta à i ghjucatori l'ultima sfida di rinfurzà u Sigillo Adamantinu in un unicu Ciclu. Cum'è a sfida più dura in u ghjocu, Queen's Hand spingerà ancu i ghjucatori più sperimentati à i so limiti.

Duranti u so periodu di accessu iniziale, Against the Storm hà subitu un sviluppu significativu, cù aghjurnamenti regulari di cuntenutu ogni duie simane. Queste aghjurnamenti anu purtatu una larga gamma di cambiamenti maiò è minori à u ghjocu, cumprese l'aghjunzione di novi spezie cum'è a ghjente Fox è miglioramenti à a meccanica di u ghjocu finale. Hooded Horse hà dichjaratu chì sta cadenza di l'aghjurnamentu cuntinuerà finu à a liberazione completa di u ghjocu.

Cù u so gameplay accattivante è a narrativa captivante, Against the Storm hà guadagnatu una fanbase dedicata. Nantu à Steam, u ghjocu hà ricevutu una valutazione di l'utilizatori assai pusitiva di 95% da quasi 14,500 recensioni. I ghjucatori anu elogiatu a so meccanica immersiva di custruzzione di u mondu è u ghjocu sfida.

I fans di Against the Storm ponu aspittà à a liberazione ufficiale di u ghjocu u dicembre 8. In più di esse dispunibule nantu à a Microsoft Store, u ghjocu si unisce ancu à a biblioteca di PC Game Pass, grazia à una recente cullaburazione cù Microsoft. Sta cullaburazione porterà u ghjocu à un publicu ancu più largu è furnisce à l'abbonati Game Pass una sperienza nova è eccitante.

Ch'ella sia un ghjucatore espertu o novu in u generu, l'aghjurnamentu di Against the Storm promette di furnisce una sperienza di ghjocu indimenticabile. Preparate per affruntà e sfide di un mondu devastatu è ricustruisce a civiltà contr'à tutte e probabilità.

FAQ

1. Chì ci hè Contra a Tempesta ?

Against the Storm hè un ghjocu di custruzzione di città di fantasia scura induve i ghjucatori ricustruiscenu a civiltà in un mondu post-apocalitticu afflittu da piogge implacabile.

2. Quandu Against the Storm lasciarà l'accessu anticipatu?

Against the Storm hè stallatu per abbandunà l'accessu anticipatu è liberà a so aghjurnazione 1.0 l'8 di dicembre.

3. Chì ghjè u novu modu di ghjocu chjamatu ?

U novu modu di ghjocu hè chjamatu Queen's Hand è hè creatu apposta per sfida à i ghjucatori sperimentati cù regule è ricumpensa uniche.

4. Chì piattaforme seranu dispunibili Against the Storm ?

Against the Storm serà dispunibule nantu à a Microsoft Store è serà ancu inclusa in a biblioteca PC Game Pass.

5. Chì aghjurnamenti sò stati fatti durante u periodu di accessu anticipatu ?

Durante l'accessu precoce, Against the Storm hà ricivutu aghjurnamenti regulari di cuntenutu, cumprese l'aghjunzione di novi spezie è e migliure à a meccanica di u ghjocu finale.

