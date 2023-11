L'impiegati di OpenAI minaccianu di quittà, esigendu a dimissioni di u Cunsigliu per unisce à l'ex CEO Altman in Microsoft

In una svolta sorprendente di l'avvenimenti, una lettera di circa 500 impiegati in OpenAI causa una agitazione in a cumpagnia. A lettera, chì hè stata vista da diversi media cumpresi Reuters, revela chì l'impiegati sò pronti à abbandunà se u cunsigliu di OpenAI ùn si dimissioni. U so ragiunamentu ? Cridenu chì u cunsigliu ùn manca a cumpetenza, u ghjudiziu è a cura necessaria per a missione è l'impiegati di a cumpagnia.

Questa minaccia vene ghjustu dopu chì Microsoft hà annunziatu l'assunzione di l'ex CEO di OpenAI Sam Altman, inseme cù un altru architettu di a cumpagnia, cum'è parte di una scumessa corporativa. A nutizia hà scuntatu a cumunità di l'intelligenza artificiale è hà suscitatu dumande nantu à u futuru di OpenAI.

Malgradu l'esodu potenziale di l'impiegati, Microsoft resta impegnatu in a so cullaburazione cù OpenAI. U presidente è CEO di Microsoft, Satya Nadella, hà manifestatu a so eccitazione per a cullaburazione è hà dettu ch'ellu aspettava di travaglià cù u novu CEO di OpenAI, l'ex capu di Twitch Emmett Shear.

OpenAI, cunnisciuta per a so tecnulugia AI generativa chì pruducia testi umani, imagine, video è musica, hà ricevutu miliardi di dollari in investimenti da Microsoft. U giant tecnulugicu hà ghjucatu un rolu significativu in u supportu di i sistemi AI di OpenAI fornendu a putenza informatica necessaria.

Mentre chì i motivi esatti di a partenza di Altman da OpenAI ùn sò sempre chjaru, a cumpagnia hà dichjaratu ch'ellu ùn era "micca sempre sinceru in a so cumunicazione" cù u cunsigliu, purtendu à una perdita di fiducia in e so capacità di dirigenza. Altman, chì avia discututu attivamente i risichi potenziali è i regulamenti di l'IA durante a so tour mundiale prima di questu annu, hà manifestatu a so passione per OpenAI nantu à e social media dopu a so partenza.

In risposta à l'avvenimenti recenti, Shear, u novu CEO di OpenAI, hà prumessu di investigà a rimozione di Altman è hà pensatu à cuntrullà un investigatore indipendente per guardà a situazione. Shear hà u scopu di ricustruisce a fiducia in a cumpagnia è di fà i cambiamenti necessarii à a squadra di gestione è di dirigenza.

Cumu OpenAI face queste sfide interne, u futuru di a cumpagnia resta incertu. Tuttavia, a cullaburazione cù Microsoft è l'appuntamentu di un novu CEO presentanu opportunità per a crescita è u sviluppu in u campu di l'intelligenza artificiale.

