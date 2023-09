Microsoft annuncia Xbox Digital Broadcast per Tokyo Game Show

Microsoft hà revelatu chì ospiterà una trasmissione digitale Xbox per u prossimu Tokyo Game Show. A trasmissione, prevista per 2am PT / 5am ET / 10am UK / 6pm JST, furnisce l'aghjurnamenti nantu à i ghjochi da Xbox è Bethesda, mostrarà i ghjochi di i creatori in Giappone è in Asia, è annuncerà novi ghjochi chì venenu à Game Pass.

Sicondu Jerret West, u capu di marketing di Xbox, a trasmissione includerà l'aghjurnamenti di u prugressu da Xbox è Bethesda Softworks. Inoltre, metterà in risaltu una cullizzioni diversa di ghjochi di creatori basati in Giappone è in Asia. West hà dettu ancu chì a trasmissione includerà ghjochi novi eccitanti chì si uniscenu à Xbox Game Pass, chì hà sviluppatu continuamente a so biblioteca cù cuntenutu di diverse squadre in Asia.

Durante u Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, u capu di Xbox Phil Spencer hè apparsu nantu à u palcuscenicu cù u capu di Square Enix Takashi Kiryu per celebrà a nutizia chì Final Fantasy 14 serà finalmente ghjuntu à e console Xbox. Questu hà marcatu una partenza da l'exclusività precedente di u ghjocu à e console PlayStation. In una entrevista cù IGN, Spencer hà insinuatu a pussibilità di più ghjochi Square Enix chì facenu a so strada à Xbox in u futuru, anche se tituli specifichi cum'è Final Fantasy 7 Remake è Final Fantasy 16 ùn sò micca stati cunfirmati.

In altre nutizie, Bethesda hà publicatu recentemente u ghjocu di rolu spaziale assai attesu, Starfield, chì hà digià accumulatu più di sei milioni di ghjucatori. Questu face u più grande lanciu di ghjocu in a storia di Bethesda, superendu tituli cum'è Fallout è The Elder Scrolls.

In u futuru, Xbox Game Studios hà una lista di ghjochi eccitanti à vene, cumpresi tituli cum'è Perfect Dark da The Initiative, Forza da Turn 10, è Fable da Playground. Intantu, ZeniMax Online Studios di Bethesda cuntinueghja à sviluppà The Elder Scrolls Online, è MachineGames travaglia in un ghjocu Indiana Jones senza titulu, chì hè previstu per esse revelatu in 2024.

In generale, u Xbox Digital Broadcast for Tokyo Game Show prumetti di esse un avvenimentu eccitante per i fan, cù aghjurnamenti, annunzii è vitrine di ghjochi da Xbox è Bethesda.

