Microsoft è Nvidia per Empower i Sviluppatori cù Windows AI Studio

Microsoft è Nvidia uniscenu e forze per furnisce i sviluppatori cù l'arnesi chì anu bisognu per eseguisce è persunalizà mudelli AI in i PC Windows. À l'avvenimentu Microsoft Ignite, Microsoft hà svelatu Windows AI Studio, un hub centralizatu induve i sviluppatori ponu accede à una gamma di mudelli AI è adattà à i so bisogni specifichi.

Windows AI Studio si basa annantu à l'Azure AI Studio esistente è si integra cù altri servizii cum'è Hugging Face, offrendu à i sviluppatori una soluzione cumpleta. Presenta una interfaccia d'utilizatore intuitiva cù una cunfigurazione guidata di u spaziu di travagliu, chì permette à i sviluppatori di sintonizà mudelli di lingua chjuca (SLM) cum'è Phi di Microsoft, Llama 2 di Meta è Mistral.

U putere di Windows AI Studio si estende oltre a cunfigurazione. Fornisce à i sviluppatori a capacità di pruvà a prestazione di i so mudelli cù mudelli Prompt Flow è Gradio. Microsoft pensa à liberà Windows AI Studio cum'è una estensione di Visual Studio Code in un futuru vicinu, rendendu facilmente accessibile à i sviluppatori.

Simultaneamente, Nvidia hà annunziatu l'aghjurnamenti di TensorRT-LLM, un strumentu inizialmente pensatu per rinfurzà l'efficienza di eseguisce mudelli di lingua maiò (LLM) in GPU H100. L'ultima aghjurnazione permette à TensorRT-LLM di travaglià perfettamente cù GPU GeForce RTX 30 è 40 Series, dotate di 8GB di RAM o più.

Inoltre, Nvidia travaglia per rende TensorRT-LLM cumpatibile cù l'API Chat d'OpenAI attraversu un novu wrapper. Questa cumpatibilità permette à i sviluppatori di eseguisce LLM direttamente nantu à i so PC, affruntendu i prublemi nantu à a privacy di e dati in u nuvulu. A prossima versione di TensorRT-LLM 6.0 prumette inferenza finu à cinque volte più veloce è supportu per i novi mudelli Mistral 7B è Nemotron-3 8B.

Sia Microsoft è Nvidia s'impegnanu à creà un mudellu di sviluppu di "ciclu ibridu", chì permette u sviluppu di l'IA in i dispositi cloud è lucali. I sviluppatori ponu avà sfruttà i putenti servitori cloud di Microsoft per allevà a carica computazionale nantu à i so dispositi, espansione e so capacità è accelerà u ritmu di l'innuvazione AI.

Spietenu FAQ (FAQ)

Cosa hè Windows AI Studio?

Windows AI Studio hè una piattaforma unificata sviluppata da Microsoft chì permette à i sviluppatori di accede è persunalizà mudelli AI. Offre una interfaccia user-friendly è arnesi per sintonizà mudelli di lingua chjuca, cum'è Phi di Microsoft, Llama 2 di Meta è Mistral.

Chì funziunalità offre Windows AI Studio?

Windows AI Studio permette à i sviluppatori di pruvà a prestazione di i so mudelli cù mudelli Prompt Flow è Gradio. Si integra ancu cù Azure AI Studio è altri servizii cum'è Hugging Face, chì furnisce una soluzione cumpleta per u sviluppu AI.

Cumu i sviluppatori ponu accede à Windows AI Studio?

Microsoft pensa à liberà Windows AI Studio cum'è una estensione Visual Studio Code in un futuru vicinu, rendendu facilmente accessibile à i sviluppatori direttamente da u so ambiente di sviluppu.

Cosa hè TensorRT-LLM?

TensorRT-LLM hè un strumentu sviluppatu da Nvidia chì ottimiseghja u rendiment di l'esecuzione di mudelli di lingua maiò (LLM) nantu à GPU. Migliura l'efficienza è a velocità di computazione per i travaglii LLM.

Chì aghjurnamenti sò stati annunziati per TensorRT-LLM?

Nvidia hà allargatu a cumpatibilità di TensorRT-LLM per include GeForce RTX 30 è 40 Series GPU cù 8GB di RAM o più. Inoltre, Nvidia travaglia per rende TensorRT-LLM cumpatibile cù l'API Chat d'OpenAI, chì permette l'esekzione lucale di LLM è risolve i prublemi di privacy di e dati.

Chì ghjè u scopu di u mudellu di sviluppu di "ciclu ibridu"?

U mudellu di sviluppu di "ciclu ibridu" hà per scopu di attivà u sviluppu di l'IA in i dispositi nuvuli è lucali. Sfrutta a putenza computazionale di i servitori nuvola di Microsoft, alleviendu a carica nantu à i dispositi di i sviluppatori è facilitendu un sviluppu AI più veloce.