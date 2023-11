Microsoft emerge vittorioso in seguitu à OpenAI Shake-Up

Dopu à a rimuzione recente di u CEO Sam Altman, OpenAI si trova à un cruciamentu, lascendu u futuru di a cumpagnia incerta. Cù parechji impiegati chì si aspettanu di seguità Altman à Microsoft, e prospettive promettenti di OpenAI parevanu esse diminuite. Inoltre, un accordu prupostu chì permette à l'insiders di incassare l'equità à una valutazione di $ 86 miliardi hè avà improbabile di materializà.

Tuttavia, à mezu à u caosu, ci hè un vincitore chjaru: Microsoft. Dapoi a nutizia, a capitalizazione di u mercatu di Microsoft hè cresciuta da un impressionante $ 63 miliardi. In fattu, l'azzioni di a cumpagnia hà righjuntu un massimu di tutti i tempi di $ 378 per parte durante a sessione di cummerciale di u luni. Se u prezzu ferma à questu livellu quandu u mercatu chjude, a capitalizazione di u mercatu di Microsoft hà da ghjunghje à una stupenda $ 2.82 trilioni.

Questa volta di l'avvenimenti marca un triunfu significativu per Microsoft è u so CEO, Satya Nadella. Malgradu l'investimentu di $ 13 miliardi in OpenAI è l'integrazione forte di a so tecnulugia in i prudutti di Microsoft, Nadella hà da perdiri u più da a partenza di Altman. Infatti, quandu l'annunziu hè diventatu publicu, u stock di Microsoft hà patitu una caduta immediata di 2%. Tuttavia, a risposta rapida di Nadella hà dimustratu a so resilienza è u pensamentu strategicu.

Dumenica à mezanotte, hà revelatu chì avia assuciatu Altman è l'ex presidente OpenAI Greg Brockman per guidà un novu laboratoriu di ricerca AI in Microsoft. Questa mossa inespettata hà ricevutu elogi, cù l'analisti chì l'anu descritti cum'è una "Mossa World Series of Poker per l'età". In u risultatu, Microsoft hà avà duie figure influenti da OpenAI sottu a so ala, mentre chì OpenAI hà numinatu Emmett Shear, l'ex CEO di Twitch, cum'è u so CEO interim.

Mentre chì l'aumentu di u stock di Microsoft hè senza dubbitu un risultatu pusitivu, i sfidi sò davanti. A cumpagnia hè avà rispunsevuli di stabilisce è finanzià a nova urganizazione di ricerca AI guidata da Altman è Brockman. Inoltre, ci hè a pussibilità di cuntratti esistenti costosi chì Microsoft pò avè da onore. Tuttavia, l'azzioni audaci è strategiche di Microsoft anu posizionatu a cumpagnia cum'è l'attore chjave in seguitu à u sconvolgimentu di OpenAI.

FAQ

Chì impattu hà avutu a rimuzione di Sam Altman nantu à OpenAI?

A rimuzione di Sam Altman cum'è CEO di OpenAI hà lasciatu u futuru incertu di a cumpagnia è hà suscitatu dumande nantu à a so viabilità.

Cume Microsoft hà benefiziu da a scumessa OpenAI?

In seguitu à l'OpenAI shake-up, Microsoft hà sperimentatu un aumentu significativu in a so capitalizazione di u mercatu, aghjunghjendu $ 63 miliardi. Stu successu hè attribuitu à a risposta strategica di Microsoft à a situazione.

Quale hè chì Microsoft hà assuciatu da OpenAI?

Microsoft hà assuciatu Sam Altman è l'ex presidente OpenAI Greg Brockman per guidà un novu laboratoriu di ricerca AI in a cumpagnia.

Quale hè u CEO interim di OpenAI dopu a partenza di Sam Altman ?

Emmett Shear, l'ex CEO di Twitch, hè statu numinatu cum'è CEO interim di OpenAI.