Meta Quest Update presenta eccitanti funzioni novi

Meta hà annunziatu recentemente a so aghjurnazione di u software v57 per i cuffie Meta Quest, purtendu una gamma di funzioni novi per rinfurzà l'esperienza d'utilizatore. L'aghjurnamentu include più opzioni di persunalizazione per l'avatars, una funzione di missaghju unsend, ligami di gruppu, capacità di locomozione mejorate, è un feed Explore rebranded.

Unu di l'aghjunzioni notevuli hè l'opzioni di persunalizazione di l'avatar rinfurzata. L'utilizatori anu avà accessu à i sliders di culore per creà u tonu di a pelle desiderata, u culore di i capelli è u culore di e ciglia. Questu permette una rapprisintazioni più precisa di l'aspettu reale di l'utilizatore. Meta hà ancu aghjustatu novi opzioni di maquillaje è pittura di faccia.

In l'aghjurnamenti precedenti, Meta hà introduttu novi forme di corpu, migliuratu capelli è texturizazioni di vestiti, è ancu hà datu avatars gambe. Questi miglioramenti sò stati ben ricivuti, è i sviluppi in corso in u creatore di l'avatar cuntinueghjanu à rinfurzà l'esperienza generale.

A funzione di unsend missaghju hè un altru aghjuntu eccitante. L'utilizatori anu avà a capacità di annullà i missaghji di l'imaghjini sia in VR sia in l'app mobile Meta Quest. Questa funzione permette un più grande cuntrollu di e conversazioni è permette à u mittente di ritruvà un missaghju. Inoltre, sia u mittente sia u destinatariu seranu avvisati quandu un missaghju ùn hè micca mandatu.

Per facilità l'interazzione di u gruppu, Meta hà introduttu ligami di gruppu. L'utilizatori ponu facilmente invità l'amichi à unisce à u so gruppu generendu un ligame è sparte in VR o in qualsiasi piattaforma di messageria. Questu facilita a cunnessione è a cullaburazione cù l'amichi in a realtà virtuale.

Horizon Home, u spaziu virtuale induve l'utilizatori ponu visità e case di l'altri, permette avà una locomozione in forma libera. Questu significa chì l'utilizatori ponu spiegà e so case virtuali teleportendu liberamente in l'ambiente Home. Pressendu u thumbstick di u controller in avanti è mirandu à un locu in a Casa, l'utilizatori ponu spustà è scopre ogni angulu di u so spaziu virtuale.

Meta hà ancu fattu parechje altre aghjurnamenti minori per migliurà l'esperienza d'utilizatore. L'alimentazione di Esplora hè stata rinominata cum'è Horizon Feed, chì permette a coerenza cù a marca Horizon Worlds. L'utilizatori ponu avà disattivà l'audio di u microfonu di manera predeterminata quandu registranu video è aduprà parechje app simultaneamente, cambiendu trà e viste senza saldatura. Inoltre, l'avvisu di cunfini hè statu disattivatu in alcune app cù esperienze di realtà mista per evità interruzioni.

L'aghjurnamentu di v57 hè attualmente in versione per i cuffie Meta Quest Pro è Meta Quest 2, cù più funzioni previste per esse revelate à u prossimu avvenimentu Connect di Meta. Cù questi novi aghjunti, Meta cuntinueghja à rinfurzà a so piattaforma di realtà virtuale è furnisce à l'utilizatori una sperienza più immersiva è persunalizabile.

Fonti: Meta