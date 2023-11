MediaTek presenta u putente Chip Dimensity 8300 per sfida à Qualcomm

Dopu avè recentemente presentatu u so chip flagship impressiunanti per i telefoni Android, MediaTek hè tornatu cù un altru cambiamentu di ghjocu. A cumpagnia taiwanese hà introduttu u Dimensity 8300, un processore mid-tier chì hè stallatu per rivalità cù l'offerte di Qualcomm è portà miglioramenti significativi à u mercatu.

U Dimensity 8300 hè unu di i processori più promettenti di MediaTek finu à a data, vantandu capacità rinfurzate è aghjurnamenti chì superanu i so predecessori. Impulsatu da i novi nuclei Cortex basati in ARM V9, stu chip hè basatu annantu à un prucessu 4nm è presenta un cluster 4 + 4 perfezionatu di nuclei Cortex A715 è un numeru uguale di nuclei Cortex A510. Cù un aumentu di 20% in a putenza di u focu di trasfurmazioni è un saltu di 30% in l'efficienza energetica, mostra l'impegnu di MediaTek à furnisce un rendimentu di punta.

In quantu à i ghjoculi è i travaglii esigenti, a Dimensity 8300 incorpora a nova GPU Mali-G615, chì furnisce una mellura massiva di 60% in a putenza grafica cruda mentre hè 50% più efficiente in energia. Questu pone MediaTek davanti à Qualcomm in quantu à u rendiment GPU.

Inoltre, MediaTek ùn hà micca trascuratu l'impurtanza di e capacità AI. U Dimensity 8300 hè unu di i primi prucessori midrange capaci di eseguisce mudelli AI cù finu à 10 miliardi di parametri. Questu porta à u listessu livellu cum'è u chip Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Inoltre, u chip Dimensity 9300 di MediaTek porta più avanti gestendu finu à 13 miliardi di parametri, chì indicanu l'impegnu di MediaTek à spinghje i limiti in u processu AI.

In più di a so putenza di trasfurmazioni impressiunanti, u Dimensity 8300 offre miglioramenti notevuli in RAM è capacità di almacenamento. Cù un supportu di canali di frequenza 8300MHz più altu per i moduli RAM, l'utilizatori ponu aspittà un rendimentu multitasking più veloce è a capacità di mantene più istanze attive in fondo. U standard di almacenamentu hè statu ancu aghjurnatu à a velocità UFS 4.0, offrendu u doppiu di a velocità di lettura è scrittura paragunata à u so predecessore.

L'enfasi di MediaTek in a connettività hè evidenti in a Dimensity 8300, cù promesse di velocità di scaricamentu di punta di finu à 5.17 Gbps nantu à 5G è un guadagnu di larghezza di banda 2x in a cunnessione Wi-Fi.

In u dipartimentu di l'imaghjini, u Dimensity 8300 permette à i telefoni Android MediaTek-powered per registrà video 4K HDR à 60 frames per seconda, superendu e so limitazioni precedenti.

Cù queste caratteristiche impressiunanti è avanzamenti, u chip Dimensity 8300 di MediaTek hà u putenziale di sfida à a dominazione di Qualcomm in u mercatu. Mentre aspittemu a prima onda di telefoni alimentati da stu prucessore à a fine di l'annu, hè chjaru chì MediaTek hè in una traiettoria ascendente in l'industria di i semiconduttori altamente competitiva.

(Fonte: Articulu adattatu da Digital Trends)