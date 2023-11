MediaTek presenta Chip Dimensity 8300: rivoluzione di i telefoni accessibili cù IA generativa

MediaTek, un chipmaker di punta, torna torna a tendenza in l'industria di i telefoni intelligenti cù u lanciamentu di u so ultimu chip, u Dimensity 8300. Stu novu chip purterà capacità AI generative in u dispositivu à i telefoni Android più assequibili, seguendu i passi di u so chip. contraparti premium, u Dimensity 9300.

Mentre Qualcomm hà fattu una mossa simile a settimana passata cù u chip Snapdragon 7 Gen 3, hè evidenti chì e duie cumpagnie sò ansiose di sfruttà a tendenza crescente di IA generativa chì rivoluziona l'industria tecnologica.

A cuntrariu di e soluzioni basate in nuvola, l'AI generativa in u dispositivu processa tutti i calculi direttamente nantu à u smartphone, assicurendu risposte più veloci è persunalizazione mejorata chì tene in contu e dati sensibili cum'è u cumpurtamentu di l'utilizatori è e preferenze di locu. Inoltre, pò operà ancu quandu l'utilizatori sò fora di a gamma di a cobertura di a rete mobile.

MediaTek ùn hà ancu divulgatu e capacità AI generative specifiche di a Dimensity 8300, ma hè previstu d'offre metriche di rendiment ligeramente più bassu cumparatu cù u Dimensity 9300 high-end. L'ultime pò generà l'imaghjini cù Stable Diffusion in menu di un secondu è manighja AI. mudelli cù 7 miliardi di parametri per seconda, à 20 tokens per seconda.

Cù a Dimensity 8300, MediaTek prumetti megliurenze sustanziali annantu à u so predecessore, u Dimensity 8200. Questu include un 20% d'aumentu di a velocità di CPU, finu à un 30% di efficienza energetica megliu, è una GPU chì furnisce un rendimentu 60% più grande è 55% efficienza energetica mejorata. . L'unità di elaborazione AI resta invariata da a Dimensity 9300 premium, assicurendu un rendimentu rinfurzatu per i travaglii AI cunvinziunali, cum'è miglioramenti di foto.

Inoltre, i telefoni dotati di Dimensity 8300 sò previsti per gode di una vita di batteria più longa è di cunnessione senza saldatura à accessori cum'è cuffie è gamepads. MediaTek ùn hà ancu revelatu i marchi di telefoni chì si sò impegnati à incorpore a Dimensity 8300 in i so dispositi. Tuttavia, vale a pena nutà chì u predecessore, Dimensity 8200, pò esse truvatu in smartphones cum'è Vivo V29 Pro è Vivo V27 Pro, ancu s'ellu ùn hà micca vistu liberazioni generalizate in u mercatu di i Stati Uniti.

Q: Chì ghjè l'IA generativa?

A: Generative AI si riferisce à l'usu di l'algoritmi di intelligenza artificiale per pruduce è creà novi dati, cum'è l'imaghjini, video, o testu, basatu nantu à mudelli è inputs esistenti.

Q: Cumu l'AI generativa in u dispositivu difiere da e soluzioni basate in nuvola?

A: L'IA generativa nantu à u dispositivu processa i calculi direttamente nantu à u smartphone, dendu risposte più veloci è esperienze persunalizate senza s'appoghjanu à una cunnessione Internet o mandà dati sensibili à i servitori nuvola.

Q: Chì sò e migliure offerte da u chip Dimensity 8300 annantu à u so predecessore?

A: U chip Dimensity 8300 vanta un aumentu di u 20% in a velocità di CPU, finu à u 30% di l'efficienza energetica megliu, una GPU cù un rendimentu di 60% più grande, una efficienza energetica mejorata, è capacità di trasfurmazioni AI rinfurzate per i travaglii cum'è miglioramenti di foto.

Q: Quale marca di telefoni s'hè impegnata à aduprà u Dimensity 8300?

A: MediaTek ùn hà ancu divulgatu i marchi di telefuni chì incorporeranu a Dimensity 8300 in i so dispositi.