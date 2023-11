Titulu novu: Esplora l'impattu di a schermu 90 Hz di Steam Deck OLED nantu à l'Input Lag

In una recente analisi di Digital Foundry, l'impattu di a pantalla di 90 Hz aghjurnata nantu à u lag di input di Steam Deck OLED hè statu revelatu. Utilizendu i Strumenti di Analisi di Latenza è Display di Nvidia, a squadra hà pruvatu dui ghjochi reflex-pesanti, Doom Eternal è Crysis 3 Remastered, per determinà l'effetti precisi nantu à a risposta.

Quandu funziona à 90 fps, u Steam Deck OLED hà mostratu i migliori più significativi in ​​l'input lag. Comparatu à a versione LCD 60 fps, a riduzzione media di l'input lag era 26.1 ms per Doom Eternal è 32.5 ms per Crysis 3. Questa diminuzione pò esse attribuita, in parte, à i freti di freccia più veloce nantu à a visualizazione OLED.

Curiosamente, a prova hà ancu truvatu miglioramenti di l'input lag ancu quandu l'unità OLED è LCD operavanu à a stessa freccia di frame. Cù tramindui setti à 60 fps, l'OLED hà dimustratu una riduzzione di 8.5 ms in l'input lag per Doom Eternal è una riduzzione di 11.3 ms per Crysis 3. A migliione di lag hè diventata più pronunciata à freti di frame più bassi, righjunghjendu più di 20 ms quandu i ghjoculi dipped à u 40. à una gamma di 45 fps.

Mentre chì sti migliuramentu ponu parenu minimu cumparatu cù i tempi di reazione umana, ponu ancu avè un impattu significativu nantu à a sensazione generale è a risposta di u sistema. I cambiamenti minori in l'input lag ponu aumentà assai a "snappiness" di l'esperienza di ghjocu.

Un'altra scuperta notevole da l'analisi suggerisce chì l'aghjurnamenti di firmware pò ghjucà un rolu in e differenze di input lag trà e versioni OLED è LCD di u Steam Deck. Quandu hà pruvatu a versione LCD più antica cù firmware obsoletu, Digital Foundry hà osservatu risultati di ritardu di input chì eranu 8 à 42.4 ms più lenti cà quelli ottenuti cù u firmware aghjurnatu.

Valve hè attivamente travagliendu in più miglioramenti per a versione LCD di u Steam Deck, cumpresa a riduzione di l'input lag. Cù rivisioni di firmware in corso, hè pussibule chì i tempi di risposta in i display LCD cuntinueghjanu à diminuisce, aumentendu l'esperienza di ghjocu per l'utilizatori.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Cosa hè input lag?

Input lag si riferisce à u ritardu trà quandu un utilizatore inserisce un cumandamentu è quandu u sistema risponde à quellu cumandamentu. In u ghjocu, u lag di input pò influenzà a reattività è a sensazione generale di u ghjocu.

2. Cumu a schermu 90 Hz di Steam Deck OLED affetta l'input lag?

U Steam Deck OLED hà aghjurnatu a schermu 90 Hz hè stata trovata per riduce l'input lag cumparatu cù a versione LCD 60 Hz. L'esecuzione di ghjochi à una freccia di quadru più altu nantu à a visualizazione OLED si traduce in miglioramenti significativi in ​​l'input lag.

3. Pudete ancu osservà i miglioramenti di l'input lag quandu l'unità OLED è LCD sò messe à a stessa freccia di frame?

Iè, a prova hà dimustratu chì ancu quandu l'unità OLED è LCD funzionanu à a listessa freccia di frame, l'OLED mostra sempre un riduzzione di input lag. Questu suggerisce chì e differenze di hardware trà e duie versioni ghjucanu un rolu in a risposta mejorata.

4. L'aghjurnamenti di firmware sò rispunsevuli di differenze di input lag trà e versioni OLED è LCD?

L'analisi di Digital Foundry suggerisce chì l'aghjurnamenti di firmware ponu cuntribuisce à e disparità di ritardo di input osservate trà e versioni OLED è LCD di u Steam Deck. E versioni più vechje di u firmware LCD anu risultatu in un rendimentu di input lag più lento cumparatu cù u firmware aghjurnatu. Valve travaglia attivamente per migliurà l'input lag attraversu l'aghjurnamenti di firmware per a versione LCD di u Steam Deck.