A personalità televisiva Matthew Johnson, cunnisciutu popularmente cum'è Matty J, hè statu sceltu cum'è u primu Chief Packing Officer (CPO) di ALDI Australia. In questu rolu, Matty J guidrà u serviziu inaugurale di imballaggio di sacchetti di ALDI, cù tutti i proventi andendu versu l'associazione australiana di carità per i zitelli, Camp Quality.

I clienti ponu sceglie u serviziu VIPacking di $ 2, chì li permette di rilassate mentre Matty J è altri imballatori di sacchetti manighjanu i so prudutti. Seranu ancu servuti caffè in a tenda mentre aspettanu. U serviziu di imballaggio di i sacchetti si farà in u magazinu Brookvale di ALDI in Sydney u sabbatu 16 di settembre, à partesi da 8:30 am.

ALDI sustene Camp Quality da u 2020 è hà donatu più di $ 5.3 milioni à a carità, chì permette à più di 5,662 zitelli affettati da u cancro di participà à prugrammi recreativi. Per aiutà ulteriormente a carità, ALDI currisponde à tutte e donazioni di i clienti fatte in a tenda o in linea finu à u valore di $ 100,000.

Matty J hà manifestatu a so eccitazione è a so gratitudine per esse sceltu cum'è CPO, dicendu: "Mi piace à pensà chì aghju una certa abilità quandu si tratta di imballà l'alimentazione, ma aghju aghjustatu a mo velocità, agilità è tecnica, è Aghju aspettatu di imballà quanti sacchetti chì possu per sta grande causa ".

U direttore generale di ALDI in NSW, Alex Foster, hà enfatizatu l'impurtanza di Matty J chì rispettu e "reguli d'oru di l'imballu" cum'è mette articuli pesanti in u fondu è articuli più ligeri in cima, è assicurendu chì l'articuli fragili cum'è u pane ùn sò micca squashed.

Inoltre, a merchandise Camp Quality, cum'è T-shirts, cappelli, occhiali di sole, buttigli d'acqua è carta di imballaggio, seranu dispunibili per compra in i magazini ALDI a settimana prossima. Tutti i fondi raccolti da queste vendite cuntribuiscenu à i prugrammi recreativi per i zitelli cun cancer.

In generale, a participazione di Matty J cum'è CPO di ALDI è u serviziu di imballaggio di sacchetti anu u scopu di cullà fondi per a Qualità di Campu è di furnisce supportu, respiro è sperienze divertenti per i zitelli affruntendu u cancer, assicurendu chì ponu navigà u so viaghju cù cura specializata, una cumunità di supportu è età. - prugrammi educativi adattati.

Fonti:

- "Rullu di l'ex direttore generale di u Bachelor" Sala di stampa ALDI

– « ALDI s’associe à Camp Quality » Salle de presse ALDI