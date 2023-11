Una nova cullaburazione presentata: Sacai x AMG uniscenu forze in una cullezzione ibrida

In un annunziu sorprendente, a marca di moda giapponese Sacai di Chitose Abe hà unitu forze cù Mercedes-AMG per liberà una cullaburazione rivoluzionaria. A cullizzioni, chì hà fattu u so esordiu prima di u Grand Prix di Las Vegas, s'ispira à l'iconica Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG, chjamata affettuosamente "Red Pig", a prima vittura da corsa di AMG.

A filosofia unica di u disignu di Sacai, carattarizata da a fusione di elementi è materiali micca cunvinziunali, si allinea perfettamente cù l'etica di AMG. A cullezzione mostra una varietà di vestiti, cumprese una tuta in stile da corsa impreziosita da u logu Sacai AMG d'ispirazione vintage, giacche universitarie, bluse è T-shirt coperti da patch.

Per un'esperienza immersiva Sacai x AMG, Chitose Abe hà cullaburatu cù AMG nantu à un 'wrap' speciale di vittura in cromo specchiatu. Questa opportunità esclusiva permette à i dilettanti di a moda di coordinà u so vestitu cù u so veiculu, ancu s'ellu ùn hè micca dispunibule per a vendita in u mumentu. L'involucramentu di l'auto presenta badge è forme in rilievu chì riprenu l'elementi di designu truvati in a cullezzione stessa.

"Questa cullaburazione hè innovativa, disruptiva è unica", esprime Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG. "Cum'è marche situate à l'intersezzione di u lussu è di e prestazioni, AMG è Sacai anu travagliatu inseme per creà qualcosa chì rapprisenta autenticamente u nostru DNA".

A cullizzioni hè avà dispunibule in AMG Speed ​​City in Las Vegas è pò ancu esse acquistatu in linea attraversu nordstrom.com. A cullaburazione offre una versione elegante è avventurosa di l'abbigliamento performance, riunendu e filusufie di design distintive è i codici di Sacai è AMG.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì ghjè Sacai ?

Sacai hè una marca di moda giapponese fundata da Chitose Abe chì hè cunnisciuta per i so disinni innovatori è a fusione di elementi è materiali cuntrastanti.

2. Chì ghjè AMG ?

AMG hè a filiale high-performance di Mercedes-Benz. Sò cunnisciuti per u so patrimoniu di corsa è i veiculi di prestazioni eccezziunali.

3. Chì hè l'ispirazione daretu à a cullaburazione Sacai x AMG ?

A cullaburazione Sacai x AMG si ispira à l'iconica Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG, cunnisciuta cum'è "Red Pig", chì era a prima vittura da corsa di AMG.

4. Induve possu cumprà a cullezzione Sacai x AMG ?

A cullizzioni hè dispunibule in AMG Speed ​​City in Las Vegas è pò ancu esse acquistatu in linea attraversu nordstrom.com.