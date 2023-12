By

Un studiu recente hà revelatu i benefizii sorprendenti di u cunsumu di caffè quandu si tratta di riduce u risicu di insufficienza cardiaca. Contrariamente à a credenza populari, hè statu truvatu chì u caffè, ancu in quantità maiò, pò avè un impattu pusitivu in a salute di u core.

I ricercatori anu realizatu un analisi cumpletu di studii precedenti è dati da più di 21,000 XNUMX participanti. I risultati anu dimustratu chì quelli chì cunsumava una quantità moderata di caffè in una basa di ogni ghjornu avianu un risicu significativamente più bassu di insufficienza cardiaca cumparatu cù quelli chì ùn beie micca caffè in tuttu. U studiu hà cunsideratu diversi fatturi, cum'è l'età, u sessu, l'abitudini di fumà è u cunsumu d'alcohol.

I scuperti indicanu chì u caffè, contru à a so reputazione per l'aumentu di a freccia cardiaca è a pressione di sangue, pò cuntene composti chì anu effetti protettivi nantu à u sistema cardiovascular. Hè cresce chì l'antioxidanti truvati in u caffè pò aiutà à riduce l'inflamazioni, migliurà a funzione di i vini sanguini è aumentanu a sensibilità à l'insulina.

Ancu s'è u mecanismu esattu daretu à l'effetti protettivi di u caffè nantu à u core ùn hè micca ancu capitu cumplettamente, stu studiu furnisce insights preziosi in modi potenziali per riduce u risicu di fallimentu cardiacu. Sfida l'idea sbagliata cumuni chì u caffè hè preghjudiziu à a salute di u core è suggerisce chì u cunsumu moderatu puderia esse benefica.

Mentre chì stu studiu porta una nutizia pusitiva per l'amatori di caffè, hè impurtante nutà chì u cunsumu eccessivu pò ancu avè effetti negativi cum'è l'ansietà aumentata, i disturbi di u sonnu è i prublemi gastrointestinali. A moderazione hè chjave per coglie i beneficii potenziali chì u caffè pò offre.

A ricerca hè necessaria per scopra i cumpunenti specifichi di u caffè chì cuntribuiscenu à i so effetti protettivi nantu à u core. Intantu, l'individui ponu gode di a so tazza di joe ogni ghjornu cun a cunniscenza chì pò esse veramente cuntribuisce à a salute di u core.

Leghjite più in a Storia Web: U studiu trova chì u cunsumu di caffè riduce u risicu di insufficienza cardiaca