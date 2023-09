A basa di dati di mudelli digitale di Svalbox: sbloccare e meraviglie geologiche di Svalbard

L'arcipelagu Svalbard, situatu in u Circulu Articu, hè una regione remota è sfida per i geoscientisti à studià. In ogni casu, a nova introduzione di Svalbox Digital Model Database (DMDb) cambia u ghjocu, furnisce mudelli di aflorazione digitale liberamente accessibili (DOM) è dati geoscientificu di questa zona geologicamente diversa.

I mudelli digitali di l'afloramentu sò rapprisintazioni tridimensionali di l'afloramenti geologichi chì anu rivoluzionatu u modu di travagliu di i geoscientisti. U Svalbox DMDb integra questi mudelli cù altre dati, cumprese filmati di drone 3D, per creà una risorsa cumpleta per i ricercatori, educatori è prufessiunali di l'industria.

Ciò chì distingue u Svalbox DMDb hè a so aderenza à i principii FAIR, rendendu e dati trovabili, accessibili, interoperabili è reutilizabili. Ogni entrata in a basa di dati include sia l'input crudo sia i dati di output processati, è hè assignatu un DOI per a tracciabilità è a citazione.

A basa di dati hè u risultatu d'anni di travagliu è iterazioni da circadori cum'è Peter Betlem, chì hà ricunnisciutu a necessità di una infrastruttura digitale per archivià a vasta quantità di dati di drone raccolti durante e campagne di campu. U Svalbox DMDb ùn solu sustene a ricerca, ma serve ancu cum'è un preziosu aiutu per l'insegnamentu, chì permette à i scientisti di spiegà siti inaccessibili è preparanu per spidizioni.

A basa di dati hà digià purtatu à cullaburazioni è publicazioni, dimustrendu a so impurtanza cum'è una risorsa per a ricerca scientifica. U Svalbox DMDb conserva u cambiante paisaghju Articu è u so putenziale geologicu, chì furnisce insights preziosi per e generazioni future.

Una caratteristica notevule evidenziata in u paper Geosphere hè u prufilu Festningen, l'unicu geotopo di Svalbard. Stu prufilu offre un viaghju attraversu 400 milioni d'anni di storia geologica, chì permette à i circadori di marchjà in u tempu è studià a stratigrafia verticale.

In generale, u Svalbox DMDb sblocca e meraviglie geologiche di Svalbard, chì permette à i geoscientisti di studià è capisce sta regione unica. Cù a so cullezzione in espansione di mudelli digitali di aflorazione, a basa di dati hè pronta à cuntinuà à ghjucà un rolu vitale in a ricerca scientifica è l'educazione.

