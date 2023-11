Motocicletta è Van Collide, A16 Main Road Chjusu à Ludborough

A Strada Principale A16 in e duie direzzione hè stata chjusa in Ludborough dopu un incidente seriu chì implicava una motocicletta è una furgoneta. A coliszione hè accaduta à a junction isulana A16 di Main Road è Pear Tree Lane. L'incidentu hè statu signalatu à 11.34 am u marti 21 di nuvembre, chì incita l'autorità à cunsiglià i cunduttori per evità l'area. Per avà, ùn hè micca chjaru s'ellu ci sò feriti risultanti da a collisione. A polizia di Lincolnshire hè stata cuntattata per più infurmazione.

U sistema di monitoraghju di u trafficu Inrix indica un trafficu lento da A18 Pear Tree Lane in Ludborough à Church Lane in Utterby. I trasportatori sò incuraghjiti à truvà rotte alternative per evità ogni ritardu.

FAQ:

Q: Chì hà causatu a chjusura?

A: A chjusura hè dovuta à un crash seriu chì implicava una motocicletta è una furgoneta.

Q: Induve hè accaduta a collisione?

A: A collisione hè accaduta à a junction isulana A16 di Main Road è Pear Tree Lane in Ludborough.

Q: Qualchissia hè stata ferita?

A: Attualmente ùn hè micca cunnisciutu se qualcunu hà subitu ferite durante a colisazione.

Q: Ci hè qualchì aghjurnamentu da a polizia?

A: A polizia di Lincolnshire hà dichjaratu chì più aghjurnamenti seranu liberati appena saranu dispunibili.

Per piacè nutate chì questa hè una situazione in corso, è furniremu aghjurnamenti cum'è più infurmazione diventa accessibile.

Fonte: Lincolnshire Live