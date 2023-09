L'iPhone 15 di Apple presenta u standard di ricarica wireless di prossima generazione

Apple hà recentemente presentatu a so nova linea iPhone 15, è unu di i punti principali hè u so supportu per Qi2, l'ultima generazione di u standard di ricarica wireless Qi, inseme cù a tecnulugia MagSafe esistente. Questu face l'iPhone 15 u primu smartphone chì presenta u novu standard di carica Qi2. Qi2 hè statu annunziatu per a prima volta da Apple in ghjennaghju 2023.

Chì significarà questu per l'utilizatori di l'iPhone 15? Ebbè, significa ch'elli ponu avà carricà i so iPhones cù carica wireless non-MagSafe senza compromette a vitezza. Nanzu, utilizendu un caricatore wireless Anker, per esempiu, limitaria a velocità di carica à 7.5W. In cuntrastu, u caricatore MagSafe puderia furnisce una carica finu à 15W, radduppiendu in modu efficace a velocità. Tuttavia, cù i novi caricatori wireless Qi2 chì supportanu finu à 15W, l'utilizatori di l'iPhone 15 ponu avà sperimentà a stessa velocità di carica veloce cum'è cù a tecnulugia MagSafe d'Apple.

Ma ùn hè micca tuttu. Qi2, essendu basatu annantu à MagSafe d'Apple, utilizza ancu i magneti per attaccà in modu sicuru l'iPhone à u caricatore, assicurendu una sperienza di carica stabile è affidabile. Questu significa chì l'utilizatori ponu cuntinuà à prufittà di a cunvenzione è a facilità di MagSafe mentre prufittà di a cumpatibilità più larga di u standard Qi.

In più di a veloce è a cumpatibilità mejorata, l'adopzione di u standard Qi2 presenta ancu l'uppurtunità per i pruduttori di offre accessori compatibili MagSafe à prezzi più accessibili. Siccomu Qi2 ùn implica micca tariffi di licenze da Apple, apre u putenziale per una gamma più larga di opzioni amichevuli di budget per i clienti.

In u futuru, hè previstu chì Qi2 sustenerà ancu più veloce di carica in u futuru. Cume più caricatori cumpatibili Qi2 diventanu dispunibili in u mercatu, l'utilizatori di l'iPhone chì anu dispositi chì supportanu u novu standard puderanu prufittà pienamente di queste capacità di carica avanzate.

Fonti: Apple Wonderlust Event