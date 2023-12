L'apprendimentu automaticu rivoluziona a predizione di superficia per i materiali multicomponenti

L'algoritmi di l'apprendimentu di a macchina anu rivoluzionatu u campu di a scienza di i materiali, furnisce predizioni più veloci è precise per strutture di superficia di materiali multicomponenti. In precedenza, a predizione di strutture di superficia materiale in funzione di variabili termodinamici era limitata da e risorse computazionali necessarie per simulazioni energetiche precise è campioni statistici. Tuttavia, un novu approcciu chì utilizeghja un ciclu di computazione bi-faceted hà acceleratu sia i metudi di puntuazione di l'energia sia di campionamentu statisticu.

I ricercatori anu sviluppatu putenziali interatomichi di apprendimentu automaticu veloce, scalabile è efficiente in dati chì sò furmatu nantu à i calculi di teoria funzionale di densità di rendimentu elevatu. Utilizendu l'apprendimentu attivu in ciclu chjusu, questi algoritmi ponu prediche diagrammi di fasi di superficia di materiali multicomponenti. Inoltre, u campionamentu di a catena di Markov Monte Carlo in l'ensemble canonicu semigrande hè attivatu cù l'usu di siti di superficia virtuale.

U studiu dimustra l'efficacità di stu novu approcciu predichendu e superfici di i materiali GaN (0001), Si (111) è SrTiO3 (001), chì sò coerenti cù u travagliu passatu è revelanu ancu e terminazioni di a superficia precedente. Questu suggerisce chì a strategia pruposta pò mudificà efficacemente superfici di materiale cumplessu è scopre novi terminazioni di superficia chì eranu prima scunnisciute.

Cumminendu u putere di l'apprendimentu di machine cù simulazioni computazionali, i circadori sò avà capaci di superà e limitazioni di i metudi tradiziunali è accelerà a scuperta di novi strutture di superficia materiale. Stu avanzamentu hà implicazioni significativu per diverse applicazioni, cum'è a catalizazione è l'elettronica, induve a capiscitura di e superfici materiali è l'interfaccia hè cruciale. Cù a capacità di predichendu strutture di superficia in modu più efficaci è precisu, i scientisti ponu avà piglià decisioni più infurmate in u disignu è l'ottimisazione di materiali per applicazioni specifiche.

